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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Конкурентная зарплата. Омским педагогам за классное руководство выплатят более 1 млрд

2 февраля 2023, 15:13
Фото: Город55

В Омской области выделили более 1 млрд на выплаты классным руководителям

Свыше 11 тысяч педагогов получат доплату в 2023 году.

Под руководством Губернатора Александра Буркова на заседании Правительства Омской области распределили средства для ежемесячных выплат за классное руководство. Всего из областного бюджета на ближайшие три года выделят 3 млрд рублей.

«Мы делаем всё возможное для того, чтобы обеспечить нашим педагогам конкурентную заработную плату. Средства на выполнение этих социальных обязательств заложены в областном бюджете на 2023 год», — подчеркнул Губернатор Александр Бурков.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года всем классным руководителям назначили федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей по поручению Президента РФ Владимира Путина. Отметим, что на региональном уровне доплата за классное руководство остается прежней.

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#Ксения Карагодина#Учитель#Деньги#Общество#Город#Образование#Новости#Омск#Омская область
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