Конкурентная зарплата. Омским педагогам за классное руководство выплатят более 1 млрд

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Под руководством Губернатора Александра Буркова на заседании Правительства Омской области распределили средства для ежемесячных выплат за классное руководство. Всего из областного бюджета на ближайшие три года выделят 3 млрд рублей.
«Мы делаем всё возможное для того, чтобы обеспечить нашим педагогам конкурентную заработную плату. Средства на выполнение этих социальных обязательств заложены в областном бюджете на 2023 год», — подчеркнул Губернатор Александр Бурков.
Напомним, что с 1 сентября 2020 года всем классным руководителям назначили федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей по поручению Президента РФ Владимира Путина. Отметим, что на региональном уровне доплата за классное руководство остается прежней.