С приближением военных сборов — 2023 становится актуальным вопрос, кого из граждан РФ могут призвать. О том, когда начнутся военные учения в Омске и могут ли направить военнослужащих со сборов на СВО — в нашем материале.

В чем отличие запасников от резервистов? Через какое время после увольнения могут призвать? Могут ли призвать на военные сборы неслуживших омичей? Когда в Омске начнутся военные сборы? Как часто призывают на военные сборы? Сколько длятся военные сборы? Что будет за неявку на военные сборы? Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине? Кого из омичей освободят от призыва на военные сборы?