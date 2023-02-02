Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Запасники — те граждане, которые состоят на воинском учете. При объявлении частичной мобилизации их могли привлечь для обеспечения войск. Перечень лиц, которые включены в запас, отображен в законодательстве. Количество обязанностей у запасников сравнительно небольшое — им требуется своевременно встать на воинский учет и являться по повестке в военкомат, если в этом есть необходимость.
Резерв же формируется из запаса. Отличие резервистов в том, что они заключают контракт с Минобороны и пребывают в резерве в течение определенного срока. Обычно он составляет три или пять лет. Резервисты могут трудоустраиваться и занимать гражданские должности, при этом они периодически проходят военные сборы.
Таким образом, обязанностей у лиц, которые пребывают в запасе, меньше, чем у резервистов. Резервисты же должны выполнять все предписания согласно контракту, который был заключен с Министерством обороны.
О том, когда могут призвать на военные сборы — 2023 после увольнения со службы, указано в законе № 53-ФЗ:
«Граждане, уволенные с военной службы, в течение двух лет со дня увольнения в запас имеют право на освобождение от призыва на военные сборы, за исключением граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве», — сказано в законе.
Ранее депутат Виктор Соболев дал комментарий, что россиян, которые не служили в армии и достигли возраста более 30 лет, будут отправлять на военные сборы — 2023. Предполагалось, что делать это будут после внесения корректировок в законодательство.
«Те, кто старше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв. Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, тоже будут проводить военные сборы» — заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Позднее генерал-полковник Андрей Картаполов, являющийся главой Комитета Госдумы по обороне, дал комментарий, что это заявление не имеет никакой связи с действительностью. Таким образом, можно сделать вывод, что граждан старше 30 лет, которые ранее не проходили срочную службу, скорее всего, призывать не будут.
Также генерал-полковник дал комментарий о том, что необходимость в проведении военных сборов — 2023 для всей молодежи отсутствует.
«И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет», — объяснил Картаполов.
Он подчеркнул, что в случае повышении возраста для призыва не планируется увеличивать количество призывников. По его мнению, призывать на службу будут столько же граждан, как и ранее.
Стоит отметить, что подготовка к предстоящей службе в армии начинается еще в школе. Для будущих призывников, учащихся 10—11-х классов, проводят учебные сборы в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Так, согласно новостным источникам, в Омске около 700 школьников прошли военные сборы. Учащиеся получили навыки обращения с оружием и выучили основы тактической и строевой подготовки. Мероприятие было организовано с начала декабря 2022 года и проводилось до конца января в лагере «Орленок». Сборы продолжались пять суток.
Сроки проведения военных сборов — 2023 в настоящее время неизвестны. Предполагается, что сведения относительно их организации появятся позднее. При этом сборы организуются каждый год. В них принимают участие солдаты и офицеры запаса.
Обычно об их проведении объявляется в последний месяц зимы или в начале весны. Запасники могут быть призваны в ВС РФ.
Частота призыва на военные сборы отображается в законе № 53-ФЗ:
«Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года. Граждане, пребывающие в запасе, призываются на проверочные сборы независимо от прохождения ими учебных сборов», — говорится в законе.
Длительность проведения военных сборов прописана в законе № 53-ФЗ. Что сказано в действующем законе относительно организации военных сборов — 2023:
«Продолжительность военного сбора не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может превышать 12 месяцев», — говорится в законе № 53-ФЗ.
Отмечается, что началом сборов считается отправка гражданина из пункта сбора к месту проведения военных сборов-2023. Окончание — день, когда гражданин был отправлен с места проведения мероприятия.
Отказаться от участия в военных сборах — 2023 нельзя. Не явиться по повестке разрешается только при наличии уважительной причины. Они перечислены в законе № 53-ФЗ, в список весомых причин для неприбытия в военкомат входят заболевания призывника или его родственника, обстоятельства непреодолимой силы.
Избежать ответственности можно только в том случае, если перечисленные в законодательстве обстоятельства подтверждены документами. В случае неявки без уважительной причины предусмотрен штраф. Минимальная его сумма составляет 500 рублей. Наибольшая сумма равна 3000 рублей.
Военные сборы — 2023 организуются исключительно для оценки уровня боевой готовности запасников. Помимо этого, сборы могут быть проведены для обучения навыкам работы с использованием новой техники. В связи с этим можно сделать вывод, что участников военных сборов в зону спецоперации не отправят.
«По сборам никаких вопросов раньше никогда не было. Сейчас постоянно звонят, обращаются к нам. Никто не жалуется, просто просят прояснить некоторые моменты. Некоторые путают его с мобилизацией и боятся, что их отправят на спецоперацию. Мы объясняем, что это не так», — сообщил юрист Александр Первухин.
Существует несколько категорий лиц, которые имеют право на освобождение от военных сборов — 2023. К ним относят женщин, а также многодетных отцов, лиц, которые прошли альтернативную службу.
В перечень лиц, которые имеют право на получение освобождения, также относят граждан, забронированные за органами госвласти, а также сотрудников ОВД, ФСИН и некоторых других госструктур.
Не направляют на военные сборы — 2023 граждан, которые не прошли предварительный медицинский осмотр и имеют ограничения по здоровью. Призыв осуществляется путем вручения повестки. Этот документ должен быть вручен исключительно лично в руки.