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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Генетик рассказал о связи между “уколами молодости” и делением раковых клеток

Сегодня, 14:07
Генетик, врач, ученый, глава лабораторного комплекса АБТ Александр Карасев рассказал в интервью Pravda.Ru о зависимости возникновения раковых клеток от “уколов молодости”. Собеседник издания напомнил, что буквально 5-10 лет назад медийные личности чрезмерно увлекались генными инъекциями омоложения.

Как сообщает pravda.ru, Карасев заявил, что данные медицинские вмешательства при определенных условиях провоцировали развитие онкологии.

 

Согласно заявлению генетика, этими инъекциями пациенты клиник красоты запускали механизм образования раковых клеток и в будущем практически подписывали себе приговор. Таким образом, человек умирал красивым и молодым, но при этом полностью больным.

 

Ученый описал механизм омоложения клеток. Он не отрицает, что стволовые клетки запускают процессы восстановления кожи. Но вместе с тем и стимулируют деление остальных клеток, включая и мутировавшие. С возрастом в клетках человека закладываются все новые мутации, а некоторые выступают их носителями из-за плохой генетики. Когда клетка накапливает 5-10 мутаций, она фактически становится канцерогенной, начинает интенсивно делиться.

 

Карасев обращает внимание на существующий баланс между делением клеток и приостановлением такого процесса.

 

Он рассказал, что работа генетиков за последнее десятилетие позволила создать новые препараты для борьбы с ранее неизлечимыми болезнями с принципиально иным механизмом действия.

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