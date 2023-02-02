Генетик рассказал о связи между “уколами молодости” и делением раковых клеток

Ученый описал механизм омоложения клеток. Он не отрицает, что стволовые клетки запускают процессы восстановления кожи. Но вместе с тем и стимулируют деление остальных клеток, включая и мутировавшие. С возрастом в клетках человека закладываются все новые мутации, а некоторые выступают их носителями из-за плохой генетики. Когда клетка накапливает 5-10 мутаций, она фактически становится канцерогенной, начинает интенсивно делиться.