Генетик рассказал о связи между “уколами молодости” и делением раковых клеток

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Как сообщает pravda.ru, Карасев заявил, что данные медицинские вмешательства при определенных условиях провоцировали развитие онкологии.
Согласно заявлению генетика, этими инъекциями пациенты клиник красоты запускали механизм образования раковых клеток и в будущем практически подписывали себе приговор. Таким образом, человек умирал красивым и молодым, но при этом полностью больным.
Ученый описал механизм омоложения клеток. Он не отрицает, что стволовые клетки запускают процессы восстановления кожи. Но вместе с тем и стимулируют деление остальных клеток, включая и мутировавшие. С возрастом в клетках человека закладываются все новые мутации, а некоторые выступают их носителями из-за плохой генетики. Когда клетка накапливает 5-10 мутаций, она фактически становится канцерогенной, начинает интенсивно делиться.
Карасев обращает внимание на существующий баланс между делением клеток и приостановлением такого процесса.
Он рассказал, что работа генетиков за последнее десятилетие позволила создать новые препараты для борьбы с ранее неизлечимыми болезнями с принципиально иным механизмом действия.