«Газпромнефть-СМ» укрепляет сотрудничество с компаниями Центральной Азии

Специализированные масла серии G-Profi особенно востребованы у предприятий горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей стран Центральной Азии. Продукция для грузовой, карьерной и аграрной техники обладает повышенной стабильностью к окислению и вязкости масла, что особенно важно для защиты двигателя и других механизмов при работе в жарком климате. Специалисты экспертных центров «Газпромнефть-СМ» предоставляют для всех партнёров в регионе уникальный сервис по предиктивной диагностике оборудования G-Lab, который позволяет значительно сократить количество внеплановых простоев и затраты на ремонт техники. Также на площадках центров планируется программа инженерно-технической подготовки региональных специалистов. Обучение и повышение квалификации персонала будет проводиться с помощью современной цифровой онлайн-платформы и инструментов дополненной реальности.