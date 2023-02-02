«Газпромнефть-СМ» укрепляет сотрудничество с компаниями Центральной Азии

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Участниками конференции, которая проходит в Алма-Ате, стали более 20 крупных компаний-дистрибьюторов из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Монголии. «Газпромнефть-СМ» представлена на рынке смазочных материалов Центральной Азии с 2011 года. На сегодняшний день компания осуществляет прямые поставки высокотехнологичных масел в 84 страны мира.
Специализированные масла серии G-Profi особенно востребованы у предприятий горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей стран Центральной Азии. Продукция для грузовой, карьерной и аграрной техники обладает повышенной стабильностью к окислению и вязкости масла, что особенно важно для защиты двигателя и других механизмов при работе в жарком климате. Специалисты экспертных центров «Газпромнефть-СМ» предоставляют для всех партнёров в регионе уникальный сервис по предиктивной диагностике оборудования G-Lab, который позволяет значительно сократить количество внеплановых простоев и затраты на ремонт техники. Также на площадках центров планируется программа инженерно-технической подготовки региональных специалистов. Обучение и повышение квалификации персонала будет проводиться с помощью современной цифровой онлайн-платформы и инструментов дополненной реальности.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Со многими партнёрами в странах Центральной Азии у нас сложилось многолетнее и плодотворное сотрудничество. Мы и дальше будем обеспечивать предприятия стратегических отраслей региона высококачественными маслами, а также профессиональной технической экспертизой. Для наших партнёров в Центральной Азии мы планируем расширение сети экспертных центров „Газпромнефть-СМ“, которые уже успешно работают в Казахстане».
«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.