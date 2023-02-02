Формат общения Лаврова и Блинкена посчитали ненормальным

По мнению Антонова, то, что Блинкен вместо прямого звонка Сергею Лаврову передает ему послания через третьих лиц, в том числе, через главу МИД Египта Самеха Шукри, «ненормально». Дипломат подчеркнул, что контакты между сторонами в настоящее время носят только эпизодический характер. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Первый канал».