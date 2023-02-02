Формат общения Лаврова и Блинкена посчитали ненормальным

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
По мнению Антонова, то, что Блинкен вместо прямого звонка Сергею Лаврову передает ему послания через третьих лиц, в том числе, через главу МИД Египта Самеха Шукри, «ненормально». Дипломат подчеркнул, что контакты между сторонами в настоящее время носят только эпизодический характер. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Первый канал».
Накануне Сергей Лавров заявлял, что получил от Энтони Блинкена сообщения через министра иностранных дел Египта. Лавров подчеркнул, что в послании не было ничего нового, а только призыв покинуть Украину. По мнению политолога Сергея Станкевича, таким образом государственный секретарь США попытался взять Египет в сферу влияния Белого дома.