Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Формат общения Лаврова и Блинкена посчитали ненормальным

Сегодня, 14:48
Формат, в котором государственный секретарь США Энтони Блинкен ведет общение с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, неприемлем, считает российский посол в Америке Анатолий Антонов.

По мнению Антонова, то, что Блинкен вместо прямого звонка Сергею Лаврову передает ему послания через третьих лиц, в том числе, через главу МИД Египта Самеха Шукри, «ненормально». Дипломат подчеркнул, что контакты между сторонами в настоящее время носят только эпизодический характер. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Первый канал».

Накануне Сергей Лавров заявлял, что получил от Энтони Блинкена сообщения через министра иностранных дел Египта. Лавров подчеркнул, что в послании не было ничего нового, а только призыв покинуть Украину. По мнению политолога Сергея Станкевича, таким образом государственный секретарь США попытался взять Египет в сферу влияния Белого дома.

#Политика
Подпишитесь
«Работу останавливать не будем»: В Омске в 2024 году проведут капремонт драмтеатра
Сегодня, 05:37
Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию
Сегодня, 07:05
«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове
Сегодня, 08:48
Торговля с соседями. Новый газопровод в Китай хотят тянуть из Омска
Сегодня, 11:38
Сергей Коновалов ушел с поста руководителя омского отделения Сбера
Сегодня, 11:54
Экстремистам и педофилам стало сложнее избраться в омское Законодательное собрание
Сегодня, 05:50