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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Еще больше киосков. Освобожденные от ветхих зданий места в Омске получат новую жизнь

2 февраля 2023, 12:45
Фото: Город55
иллюстрация

Землю на месте аварийных домов в Омске хотят «заселить» ларьками и павильонами

Вместо аварийных домов в Омске предложили ставить нестационарные торговые объекты. Также комитет рассмотрел варианты с детскими площадками.

Пресс-служба Омского Горсовета сообщила, что на сегодняшнем заседании комитет по экономическому развитию обсудил использование земель, оставшихся на месте снесенных ветхих домов. Выяснилось, что 75 участков ввести в оборот невозможно: для нового строительства либо слишком мала площадь, либо они «разбросаны» по участкам с разным статусом, например, на землях общего пользования.

Заммэра Дмитрий Махиня сообщил комитету, что администрация Омска будет рассматривать возможность устанавливать на этих местах НТО: ларьки, киоски и павильоны.

«Вовлечение земель во вторую жизнь — это то, чем мы должны заниматься. Сегодня нам администрация доложила, что из 750 пустующих участков, только 75 осталось неопределенными. Вот этим участкам нужно найти хозяина. К этой работе необходимо подключить не только департамент архитектуры, но и и департамент спорта, департамент культуры и др. Нужно объяснить населению, что эта территория может стать местом благоустройства или детской площадкой, например», — отметил председатель комитета Алексей Провозин.

В связи с тем, что каждый год в Омске дома признают ветхими, и план сноса обновляется, депутаты Горсовета решили вернуться к этому вопросу во время осенней сессии.

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#Дарья Зыкова#Омск#Благоустройство города#Киоски#Торговля#Аварийное жилье#Снос зданий#Горсовет#Общество#Город#Новости#Дмитрий Махиня
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