Еще больше киосков. Освобожденные от ветхих зданий места в Омске получат новую жизнь

Пресс-служба Омского Горсовета сообщила, что на сегодняшнем заседании комитет по экономическому развитию обсудил использование земель, оставшихся на месте снесенных ветхих домов. Выяснилось, что 75 участков ввести в оборот невозможно: для нового строительства либо слишком мала площадь, либо они «разбросаны» по участкам с разным статусом, например, на землях общего пользования.