Еще больше киосков. Освобожденные от ветхих зданий места в Омске получат новую жизнь

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Пресс-служба Омского Горсовета сообщила, что на сегодняшнем заседании комитет по экономическому развитию обсудил использование земель, оставшихся на месте снесенных ветхих домов. Выяснилось, что 75 участков ввести в оборот невозможно: для нового строительства либо слишком мала площадь, либо они «разбросаны» по участкам с разным статусом, например, на землях общего пользования.
Заммэра Дмитрий Махиня сообщил комитету, что администрация Омска будет рассматривать возможность устанавливать на этих местах НТО: ларьки, киоски и павильоны.
«Вовлечение земель во вторую жизнь — это то, чем мы должны заниматься. Сегодня нам администрация доложила, что из 750 пустующих участков, только 75 осталось неопределенными. Вот этим участкам нужно найти хозяина. К этой работе необходимо подключить не только департамент архитектуры, но и и департамент спорта, департамент культуры и др. Нужно объяснить населению, что эта территория может стать местом благоустройства или детской площадкой, например», — отметил председатель комитета Алексей Провозин.
В связи с тем, что каждый год в Омске дома признают ветхими, и план сноса обновляется, депутаты Горсовета решили вернуться к этому вопросу во время осенней сессии.