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Экстремистам и педофилам стало сложнее избраться в омское Законодательное собрание

2 февраля 2023, 05:50
Фото: 1MI
иллюстрация
Согласно новой редакции закона им придется ждать пять лет после погашения судимости.

Омский региональный парламент принял ряд поправок к закону «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области». Дополнений и уточнений десятки, но в первую очередь внимание привлекают поправки к главе 4 — о пассивном избирательном праве.

— Подпункт «в» после слова «преступления» дополнить словами «а также осужденные за указанные преступления, судимость которых снята или погашена, — до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, — говорится в документе.

Речь в подпункте «в» идет о праве избираться для людей, осужденных за преступления «экстремистской направленности». Предыдущая редакция закона предполагала, что эти люди не могут выдвигать свою кандидатуру в депутаты ЗакСа, пока их судимость не снята или не погашена. Получается, теперь им придется ждать после снятия или погашения еще пять лет.

Кроме того, депутаты вспомнили о педофилах. В давно существующем длинном перечне статей УК, осужденные по которым должны ждать пять лет, прежде чем у них снова появится право быть избранными, теперь есть два новых пункта: статьи 133.2 и 134.1. Это «понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего», и «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Поправки уже подписаны губернатором и вступили в силу. Впервые их применят на ближайших выборах в Законодательное собрание, которые пройдут в 2026 году.

#Николай Эйхвальд#Законодательное Собрание Омской области#Общество#Новости
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