Экстремистам и педофилам стало сложнее избраться в омское Законодательное собрание

Кроме того, депутаты вспомнили о педофилах. В давно существующем длинном перечне статей УК, осужденные по которым должны ждать пять лет, прежде чем у них снова появится право быть избранными, теперь есть два новых пункта: статьи 133.2 и 134.1. Это «понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего», и «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».