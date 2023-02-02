Дмитрий Махиня официально стал одним из семи вице-мэров Омска

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Седьмым вице-мэром Омска, как и предполагалось, стал директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. Этот статус официально закреплен за ним постановлением мэрии, изменения отражены и на сайте городской администрации.
В качестве заместителя мэра он будет курировать департамент архитектуры и возглавляемый им же департамент имущественных отношений.
Предшественником Дмитрия Махини на этом посту был Кирилл Брюхов. Он курировал городские стройки, но в середине января он покинул мэрию. Позже без руководителя остался «Омскоблстройзаказчик».
Ранее Город5 сообщал, что новую структуру мэрии Омска утвердили на внеочередном заседании Городского совета на прошлой неделе, 25 января. В ней сократили должность заммэра, не возглавляющего ни один департамент, но ввели две новых.