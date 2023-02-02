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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Дмитрий Махиня официально стал одним из семи вице-мэров Омска

2 февраля 2023, 08:41
Фото: Город55
иллюстрация
Изменения в его должности уже отражены на сайте мэрии Омска.

Седьмым вице-мэром Омска, как и предполагалось, стал директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. Этот статус официально закреплен за ним постановлением мэрии, изменения отражены и на сайте городской администрации.

В качестве заместителя мэра он будет курировать департамент архитектуры и возглавляемый им же департамент имущественных отношений.

Предшественником Дмитрия Махини на этом посту был Кирилл Брюхов. Он курировал городские стройки, но в середине января он покинул мэрию. Позже без руководителя остался «Омскоблстройзаказчик».

Ранее Город5 сообщал, что новую структуру мэрии Омска утвердили на внеочередном заседании Городского совета на прошлой неделе, 25 января. В ней сократили должность заммэра, не возглавляющего ни один департамент, но ввели две новых.

В Омске появилась должность седьмого заместителя мэра
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#Ольга Акамова#Город#Дмитрий Махиня#Назначение#Мэрия Омска#Омск#Омская область
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