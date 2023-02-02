Дерматолог Проценко рассказал о самой опасной аллергии

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Врач акцентировал внимание на том, что такой тип аллергии сопровождает сильный зуд. Общественная служба новостей пишет, что на этом фоне возможно развитие гиперчувствительной реакции организма на раздражители, и в их числе – холод. Это может быть следствием перенесенной инфекции. Речь идет о потенциально опасном состоянии, подчеркнул Проценко.
В первую очередь следует выяснить, не связаны ли аллергические проявления с какими-то неполадками в организме. Дерматолог рекомендует обращаться за медицинской помощью даже при таком незначительном симптоме как легкий зуд. В противном случае всегда есть риск развития небезопасного состояния, констатировал врач.
Одним из таких последствий является отек Квинке. В клинической картине наблюдается опухание бровей, губ и шеи. Однако, главная опасность — опухание гортани, когда человеку становится очень трудно дышать. Такое состояние может продолжаться до полутора месяцев. В наиболее сложных случаях развивается анафилактический шок, от которого можно умереть в считанные минуты.
Лучшим средством в борьбе с прыщами является дегтярное мыло. По словам Проценко, деготь существенно усиливает приток крови к тканям кожных покровов.
Мыло, в основе которого березовый деготь, является отличным антисептиком, помогающим устранять несовершенства кожи и ее жирный блеск, а также обилие кожного сала и микробы на поверхности эпидермиса.