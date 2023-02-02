Дерматолог Проценко рассказал о самой опасной аллергии

Врач акцентировал внимание на том, что такой тип аллергии сопровождает сильный зуд. Общественная служба новостей пишет, что на этом фоне возможно развитие гиперчувствительной реакции организма на раздражители, и в их числе – холод. Это может быть следствием перенесенной инфекции. Речь идет о потенциально опасном состоянии, подчеркнул Проценко.