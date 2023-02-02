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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Дерматолог Проценко рассказал о самой опасной аллергии

Сегодня, 07:21
Для гормона стресса кортизола характерно ускорение иммунной реакции нервной системы на различные аллергены. Результатом этого процесса становится появление на коже дерматита, псориаза и даже крапивницы. Об опасности подобных состояний рассказал дерматолог Алексей Проценко.

Врач акцентировал внимание на том, что такой тип аллергии сопровождает сильный зуд. Общественная служба новостей пишет, что на этом фоне возможно развитие гиперчувствительной реакции организма на раздражители, и в их числе – холод. Это может быть следствием перенесенной инфекции. Речь идет о потенциально опасном состоянии, подчеркнул Проценко.

В первую очередь следует выяснить, не связаны ли аллергические проявления с какими-то неполадками в организме. Дерматолог рекомендует обращаться за медицинской помощью даже при таком незначительном симптоме как легкий зуд. В противном случае всегда есть риск развития небезопасного состояния, констатировал врач.

Одним из таких последствий является отек Квинке. В клинической картине наблюдается опухание бровей, губ и шеи. Однако, главная опасность — опухание гортани, когда человеку становится очень трудно дышать. Такое состояние может продолжаться до полутора месяцев. В наиболее сложных случаях развивается анафилактический шок, от которого можно умереть в считанные минуты.

Лучшим средством в борьбе с прыщами является дегтярное мыло. По словам Проценко, деготь существенно усиливает приток крови к тканям кожных покровов.

Мыло, в основе которого березовый деготь, является отличным антисептиком, помогающим устранять несовершенства кожи и ее жирный блеск, а также обилие кожного сала и микробы на поверхности эпидермиса.

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