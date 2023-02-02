Депутаты отвергли предложение экономить на похоронах «почетных граждан» Омска

Первое предложение связано с тем, что омский муниципалитет вообще не курирует сферу здравоохранения (это полномочия региона), второе с тем, что пенсия для вдовы — это привилегия не самого «почетного гражданина». Уточнение насчет похорон сделано, по словам Баланова, потому, что обладатель звания теоретически может умереть и быть похоронен где угодно — в том числе и за границей.