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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Депутаты отвергли предложение экономить на похоронах «почетных граждан» Омска

2 февраля 2023, 09:25
Фото: Город55
иллюстрация
Юристы городской администрации хотят ввести важное исключение в правила.

В юридическом департаменте администрации Омска разработали целый комплекс поправок к положению «О звании „Почетный гражданин города Омска“ и порядке его присвоения». Как уже писал Город55, основную часть этих поправок депутаты комитета Горсовета по социальным вопросам одобрили, но по некоторым предложениям чиновников возникли вопросы.

В частности, глава юридического департамента Олег Баланов предложил членам комитета исключить из списка привилегий обладателей звания право на бесплатное медицинское обслуживание, отменить пожизненную пенсию для вдов и вдовцов «почетных» и внести в правило о похоронах за счет бюджета важное уточнение: «город платит, только если похороны проходят на территории Омской области».

Первое предложение связано с тем, что омский муниципалитет вообще не курирует сферу здравоохранения (это полномочия региона), второе с тем, что пенсия для вдовы — это привилегия не самого «почетного гражданина». Уточнение насчет похорон сделано, по словам Баланова, потому, что обладатель звания теоретически может умереть и быть похоронен где угодно — в том числе и за границей.

Больше всего возражений вызвал последний пункт.

— В первую очередь место погребения должно быть связано с волеизъявлением семьи усопшего, а не городских властей, — констатировал депутат Дмитрий Лицкевич. — Если кто-то опасается, что «почетного гражданина» могут похоронить в «недружественной стране» — на это случай есть процедура присвоения звания иноагента, после которого человек лишается почётного звания автоматически.

Отмена бесплатного медобслуживания вызвала у депутатов понимание, но все же прозвучали мнения о том, что нужны дополнительные усилия.

— Предложение абсолютно правильно с юридической точки зрения, — признал депутат Алексей Провозин. — Это действительно не наша компетенция, но всё-таки, может быть, стоит обратиться к губернатору? Это же наш долг…

Этот вопрос остался риторическим. А вот Лицкевич предложил вычеркнуть из инициативы мэрии пункт о похоронах за счет бюджета только внутри региона, и его поддержало большинство.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании. Теоретически администрация может предложить Городскому совету в том числе и ту поправку, против которой проголосовал комитет.

#Николай Эйхвальд#Городской Совет#Город#Новости
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