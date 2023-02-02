Депутаты отвергли предложение экономить на похоронах «почетных граждан» Омска

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В юридическом департаменте администрации Омска разработали целый комплекс поправок к положению «О звании „Почетный гражданин города Омска“ и порядке его присвоения». Как уже писал Город55, основную часть этих поправок депутаты комитета Горсовета по социальным вопросам одобрили, но по некоторым предложениям чиновников возникли вопросы.
В частности, глава юридического департамента Олег Баланов предложил членам комитета исключить из списка привилегий обладателей звания право на бесплатное медицинское обслуживание, отменить пожизненную пенсию для вдов и вдовцов «почетных» и внести в правило о похоронах за счет бюджета важное уточнение: «город платит, только если похороны проходят на территории Омской области».
Первое предложение связано с тем, что омский муниципалитет вообще не курирует сферу здравоохранения (это полномочия региона), второе с тем, что пенсия для вдовы — это привилегия не самого «почетного гражданина». Уточнение насчет похорон сделано, по словам Баланова, потому, что обладатель звания теоретически может умереть и быть похоронен где угодно — в том числе и за границей.
Больше всего возражений вызвал последний пункт.
— В первую очередь место погребения должно быть связано с волеизъявлением семьи усопшего, а не городских властей, — констатировал депутат Дмитрий Лицкевич. — Если кто-то опасается, что «почетного гражданина» могут похоронить в «недружественной стране» — на это случай есть процедура присвоения звания иноагента, после которого человек лишается почётного звания автоматически.
Отмена бесплатного медобслуживания вызвала у депутатов понимание, но все же прозвучали мнения о том, что нужны дополнительные усилия.
— Предложение абсолютно правильно с юридической точки зрения, — признал депутат Алексей Провозин. — Это действительно не наша компетенция, но всё-таки, может быть, стоит обратиться к губернатору? Это же наш долг…
Этот вопрос остался риторическим. А вот Лицкевич предложил вычеркнуть из инициативы мэрии пункт о похоронах за счет бюджета только внутри региона, и его поддержало большинство.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании. Теоретически администрация может предложить Городскому совету в том числе и ту поправку, против которой проголосовал комитет.