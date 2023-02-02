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Депутаты одобрили установку 5 мемориальных досок в честь военных, погибших на СВО

2 февраля 2023, 08:21
Все пятеро военных являются кавалерами ордена Мужества (посмертно).

В Омском городском совете прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Сразу несколько пунктов повестки связаны с установкой на разных зданиях Омска мемориальных досок с именами военных, погибших во время специальной военной операции и награжденных посмертно орденами Мужества. Во всех случаях автор инициативы — городская администрация, докладчиками были главы административных округов.

— Я думаю, вопросов ни у кого не будет, — констатировала в связи со вторым из этих пунктов Светлана Студеникина, глава комитета.

Вопросов действительно ни у кого не возникло. В каждом конкретном случае депутаты единодушно голосовали «за». Таким образом, они поддержали установку пяти мемориальных досок с именами Никиты Алабина (на здании школы № 77), Александра Хохлова и Станислава Черкашина (на здании кадетской школы), Александра Глебова (на здании школы № 160) и Азамата Хаиржанова (на здании жилого дома на Батумской).

— Надо сказать, что Александр Глебов погиб в составе штурмового подразделения в числе первых, в марте, поэтому подзатянули мы немного, — рассказал во время своего короткого доклада глава Советского округа Сергей Финашин. Это была единственная деталь, озвученная на заседании.

Затраты из городского бюджета не потребуются: в разных случаях затраты на изготовление, установку и содержание мемориальной досок обещают финансировать воинская часть, фонд помощи ветеранам уголовно-исполнительной системы, индивидуальный предприниматель, школа. За доски с именами Хохлова и Черкашина заплатит мать первого из них.

Таким образом, комитет выдал рекомендацию, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.

#Городской Совет#Город#Николай Эйхвальд
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