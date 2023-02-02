Депутаты одобрили установку 5 мемориальных досок в честь военных, погибших на СВО

Вопросов действительно ни у кого не возникло. В каждом конкретном случае депутаты единодушно голосовали «за». Таким образом, они поддержали установку пяти мемориальных досок с именами Никиты Алабина (на здании школы № 77), Александра Хохлова и Станислава Черкашина (на здании кадетской школы), Александра Глебова (на здании школы № 160) и Азамата Хаиржанова (на здании жилого дома на Батумской).