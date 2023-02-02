gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2023, 13:24

Published 2 февраля 2023, 13:24

Modified 2 февраля 2023, 13:24

Updated 2 февраля 2023, 13:24

Дело рассмотрят на днях. Перед судом предстанет омич, сбивший мальчика на Мельничной

2 февраля 2023, 13:24

В Омске сбивший ребенка водитель «ЗИЛа» предстанет перед судом

Уголовное дело на виновника страшного ДТП рассмотрит Кировский суд Омска.

Пресс-служба Кировского районного суда сообщила, что на 6 февраля назначено слушание по уголовному делу в отношении водителя автомобиля «ЗИЛ», сбившего 14 октября 11-летнего мальчика на ул. Мельничной. 41-летний житель Кировского округа обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».

По версии следствия, омич в состоянии опьянения, будучи за рулем неисправного автомобиля «ЗИЛ», выехал на регулируемый пешеходный переход в районе остановки «Самарка». Водителю горел «красный».

Дорогу переходил ребенок. Он скончался на месте аварии, а прибывшим сотрудникам правоохранительных органов пришлось предотвращать самосуд со стороны подоспевших братьев мальчика. Теперь трагическая история получила продолжение. Водитель все это время содержался под стражей в СИЗО, но скоро предстанет перед судом.

Смертельное ДТП с 11-летним омским школьником переросло в уголовное дело
Узнать подробнее
#Город#ДТП#Омск#Суд#Авария#Уголовное дело#Смерть#Новости#Пьяный водитель#Погиб ребенок#ЗИЛ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика