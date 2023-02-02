Дело рассмотрят на днях. Перед судом предстанет омич, сбивший мальчика на Мельничной

Дорогу переходил ребенок. Он скончался на месте аварии, а прибывшим сотрудникам правоохранительных органов пришлось предотвращать самосуд со стороны подоспевших братьев мальчика. Теперь трагическая история получила продолжение. Водитель все это время содержался под стражей в СИЗО, но скоро предстанет перед судом.