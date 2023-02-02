Дело рассмотрят на днях. Перед судом предстанет омич, сбивший мальчика на Мельничной

Posted 2 февраля 2023, 13:24
Published 2 февраля 2023, 13:24
Modified 2 февраля 2023, 13:24
Updated 2 февраля 2023, 13:24
Пресс-служба Кировского районного суда сообщила, что на 6 февраля назначено слушание по уголовному делу в отношении водителя автомобиля «ЗИЛ», сбившего 14 октября 11-летнего мальчика на ул. Мельничной. 41-летний житель Кировского округа обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».
По версии следствия, омич в состоянии опьянения, будучи за рулем неисправного автомобиля «ЗИЛ», выехал на регулируемый пешеходный переход в районе остановки «Самарка». Водителю горел «красный».
Дорогу переходил ребенок. Он скончался на месте аварии, а прибывшим сотрудникам правоохранительных органов пришлось предотвращать самосуд со стороны подоспевших братьев мальчика. Теперь трагическая история получила продолжение. Водитель все это время содержался под стражей в СИЗО, но скоро предстанет перед судом.