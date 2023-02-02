Автохолдинг VERRA из Перми назван в числе 30 лучших работодателей России

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Как сообщает properm.ru, VERRA включили в тридцатку лучших, как единственную автомобильную компанию, где штат сотрудников не превышает тысячу. По данным руководителя VERRA Анны Бояршиновой, среднее время работы людей в компании составляет девять с половиной лет.
У всех сотрудников есть понимание, как сильно в компании заинтересованы в том, чтобы они развивались. Они в любой момент могут воспользоваться помощью компании в случае необходимости. В числе сильных сторон компании называют ее корпоративную культуру, наличие собственного университета и различных программ поддержки. Ей действительно есть чем гордиться. И у нее есть все необходимое, чтобы заинтересовать ищущих работу.
При составлении данного рейтинга специалисты HeadHunter опирались на три момента. Во-первых, в какой мере развиваются HR-процессы в компании. Во-вторых, как оценивают ее те, кто находится в поиске работы. Учитывается и мнение тех, кто в ней уже работает, а также их готовность рекомендовать компанию в качестве работодателя.