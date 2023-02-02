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Автохолдинг VERRA из Перми назван в числе 30 лучших работодателей России

2 февраля 2023, 10:12
Фото: VERRA
Автохолдинг VERRA из Перми - среди лидеров «Рейтинга работодателей России - 2022». Его составляла платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter. Эту компанию впервые включили в рейтинг в 2020 году. А в ушедшем году она заняла место в топ-30 компаний РФ в своей категории.

Как сообщает properm.ru, VERRA включили в тридцатку лучших, как единственную автомобильную компанию, где штат сотрудников не превышает тысячу. По данным руководителя VERRA Анны Бояршиновой, среднее время работы людей в компании составляет девять с половиной лет.

У всех сотрудников есть понимание, как сильно в компании заинтересованы в том, чтобы они развивались. Они в любой момент могут воспользоваться помощью компании в случае необходимости. В числе сильных сторон компании называют ее корпоративную культуру, наличие собственного университета и различных программ поддержки. Ей действительно есть чем гордиться. И у нее есть все необходимое, чтобы заинтересовать ищущих работу.

При составлении данного рейтинга специалисты HeadHunter опирались на три момента. Во-первых, в какой мере развиваются HR-процессы в компании. Во-вторых, как оценивают ее те, кто находится в поиске  работы. Учитывается и мнение тех, кто в ней уже работает, а также их готовность рекомендовать компанию в качестве работодателя.

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