Автохолдинг VERRA из Перми назван в числе 30 лучших работодателей России

У всех сотрудников есть понимание, как сильно в компании заинтересованы в том, чтобы они развивались. Они в любой момент могут воспользоваться помощью компании в случае необходимости. В числе сильных сторон компании называют ее корпоративную культуру, наличие собственного университета и различных программ поддержки. Ей действительно есть чем гордиться. И у нее есть все необходимое, чтобы заинтересовать ищущих работу.