Авиаэксперт Гусаров рассказал о нехватке дальнемагистральных самолетов

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал возможность полного импортозамещения иностранных авиалайнеров до 2030 года. Он пояснил, что в среднем иностранные воздушные суда можно эксплуатировать около 11 лет. То есть 10-15 лет на них еще можно летать. Если России удастся реализовать планы поставок новых авиалайнеров, то в большей части иностранных самолетов не будет необходимости.