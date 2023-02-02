Авиаэксперт Гусаров рассказал о нехватке дальнемагистральных самолетов

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Руководитель ведомства отметил, что в дальнейшем должно наладиться серийный выпуск Superjet New и МС-21.
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал возможность полного импортозамещения иностранных авиалайнеров до 2030 года. Он пояснил, что в среднем иностранные воздушные суда можно эксплуатировать около 11 лет. То есть 10-15 лет на них еще можно летать. Если России удастся реализовать планы поставок новых авиалайнеров, то в большей части иностранных самолетов не будет необходимости.
Однако дальнемагистральные воздушные суда, по словам Гусарова, не подлежат импортозамещению в полном объеме.
Гусаров обратил внимание, что если к 2030 году России удастся реализовать импортозамещение хотя бы половины авиапарка, то это уже будет отличный результат.