14 февраля православные чтут память мученика Трифона

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Трифон Апамейский жил во время римского императора Клавдия II. Он был лекарем и православным священником. Втайне от правителя Трифон венчал пары. За это его постигла мученическая смерть, пишет Общественная служба новостей.
У наших предков существовали свои традиции и поверья, связанные с Трифоновым днем. Февраль на Руси считался месяцем свадеб. 14 февраля незамужние девушки молились, чтобы им послали достойного жениха.
Также в этот период наши предки делали заклинания на мышей, которых считали опасными существами. Согласно древним поверьям, различные грызуны сопровождают темные силы. Они сулят болезни, неудачи и разорение. Поэтому много плохих примет было связано именно с мышами. Например, уход этих грызунов из дома считался предвестником пожара, а прогрызенная одежда или обувь предвещала скорую смерть. Если грызуны съедали еду на столе, то хозяина ждала зубная боль.
14 февраля на Руси был день заклинания мышей. Крестьяне просили, чтобы они не портили скирды с хлебом. Наши предки боролись с мышами всеми силами. Они обходили дом со свечами и раскладывали яичную скорлупу, которая осталась после пасхальных яиц. Отельное внимание они уделяли очистке печи от старых углей, что символизировало очищение дома от разных бед и несчастий.
В Трифонов день крестьяне стремились «задобрить» кошек. Они давали им молока и просили помощи в борьбе с грызунами.