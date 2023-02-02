14 февраля православные чтут память мученика Трифона

14 февраля на Руси был день заклинания мышей. Крестьяне просили, чтобы они не портили скирды с хлебом. Наши предки боролись с мышами всеми силами. Они обходили дом со свечами и раскладывали яичную скорлупу, которая осталась после пасхальных яиц. Отельное внимание они уделяли очистке печи от старых углей, что символизировало очищение дома от разных бед и несчастий.