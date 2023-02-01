Жилой дом и памятник архитектуры: в Омске безвозмездно предоставят несколько объектов

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Омске изменится перечень муниципального имущества, которое в 2023 году безвозмездно предоставляют в пользование общественным объединениям и различным организациям. Соответствующий проект Решения появился в распоряжении Города55.
Список муниципальных объектов сформировали на заседании Омского горсовета еще в июне 2022 года. Теперь же в него хотят внести несколько изменений и уточнений.
Четыре объекта добавят дополнительно к ранее утвержденному перечню. Речь идет о жилом доме на улице 40 лет Ракетных войск в Степном микрорайоне, административном здании на 4-я Транспортной, 1А, деревянном административном здании на Булатова, 69 и объекте культурного наследия по адресу ул. Комиссаровская угол ул. Ч. Валиханова, 19/5. Последний памятник в центре города подлежит государственной охране.
Кроме того, несколько помещений наоборот исключают из списка: по одному на улице 3-я Железнодорожная и Степная, 73, 13; два по адресу бульвар Зеленый, 9/1.
Контролировать исполнение этого решения будет комитет омского горсовета по муниципальной собственности.
Напомним, что ранее Город55 сообщал о предстоящем капремонте памятника архитектуры на Тарской. Проектная документация получила положительное заключение.