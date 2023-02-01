Жилой дом и памятник архитектуры: в Омске безвозмездно предоставят несколько объектов

Четыре объекта добавят дополнительно к ранее утвержденному перечню. Речь идет о жилом доме на улице 40 лет Ракетных войск в Степном микрорайоне, административном здании на 4-я Транспортной, 1А, деревянном административном здании на Булатова, 69 и объекте культурного наследия по адресу ул. Комиссаровская угол ул. Ч. Валиханова, 19/5. Последний памятник в центре города подлежит государственной охране.