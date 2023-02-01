Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Жилой дом и памятник архитектуры: в Омске безвозмездно предоставят несколько объектов

1 февраля 2023, 09:33
Фото: Дубльгис

В Омске в 2023 году бесплатно раздадут ещё четыре муниципальных помещения

В список муниципального имущества, которое в этом году предоставляют в безвозмездное пользование, хотят внести изменения.

В Омске изменится перечень муниципального имущества, которое в 2023 году безвозмездно предоставляют в пользование общественным объединениям и различным организациям. Соответствующий проект Решения появился в распоряжении Города55.

Список муниципальных объектов сформировали на заседании Омского горсовета еще в июне 2022 года. Теперь же в него хотят внести несколько изменений и уточнений.

Четыре объекта добавят дополнительно к ранее утвержденному перечню. Речь идет о жилом доме на улице 40 лет Ракетных войск в Степном микрорайоне, административном здании на 4-я Транспортной, 1А, деревянном административном здании на Булатова, 69 и объекте культурного наследия по адресу ул. Комиссаровская угол ул. Ч. Валиханова, 19/5. Последний памятник в центре города подлежит государственной охране.

Кроме того, несколько помещений наоборот исключают из списка: по одному на улице 3-я Железнодорожная и Степная, 73, 13; два по адресу бульвар Зеленый, 9/1.

Контролировать исполнение этого решения будет комитет омского горсовета по муниципальной собственности.

Напомним, что ранее Город55 сообщал о предстоящем капремонте памятника архитектуры на Тарской. Проектная документация получила положительное заключение.

В центре Омска на Тарской отремонтируют памятник архитектуры
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Памятник#Муниципальная недвижимость#Горсовет#Имущество#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки
Сегодня, 05:28
Полиция задержала омича, устроившего стрельбу у Горбатого моста
Сегодня, 06:51
Названо имя главного кандидата на пост нового главы Фонда капремонта Омской области
Сегодня, 09:33
Контракт на 13 млн. Беженцев из Украины в Омске снова поселят в гостинице «Иртыш»
Сегодня, 09:43
Поликлинику Нателы Полежаевой продали за 80 миллионов
Сегодня, 09:31