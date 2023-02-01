Врач Малиновская посоветовала диету для Николая Дроздова

По словам Малиновской, в пожилом возрасте достаточно опасно сокращать количество белка в рационе. Наличие этого элемента в организме снижает риск переломов. Однако вегетарианцу с полувековым стажем не следует сразу поглощать мясо. Это может сопровождаться такими неприятными симптомами, как тяжесть в животе, тошнота, головокружение и даже обмороки.