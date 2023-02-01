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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Врач Малиновская посоветовала диету для Николая Дроздова

Сегодня, 13:07
Ведущий Николай Дроздов неудачно поскользнулся на улице. Он упал и сломал несколько ребер грудной клетки.

По мнению врачей, в организме пациента недостаточно некоторых важных микроэлементов, в том числе калия и натрия. Врач Светлана Малиновская рассказала, какой диеты следует придерживаться знаменитому зоологу.

Вегетарианцем Николай Дроздов стал еще в 1975 году, пишет Общественная служба новостей.

По словам Малиновской, в пожилом возрасте достаточно опасно сокращать количество белка в рационе. Наличие этого элемента в организме снижает риск переломов. Однако вегетарианцу с полувековым стажем не следует сразу поглощать мясо. Это может сопровождаться такими неприятными симптомами, как тяжесть в животе, тошнота, головокружение и даже обмороки.

Переход на мясную диету должен быть постепенным. При этом нужно дополнительно принимать ферменты для пищеварительной системы. Вводить в рацион мясо следует с красной рыбы, куриного филе или говядины.

Малиновская напомнила и о пользе растительной пищи, которая является хорошей профилактикой таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение и некоторые формы онкологии.

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