Врач Малиновская посоветовала диету для Николая Дроздова

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По мнению врачей, в организме пациента недостаточно некоторых важных микроэлементов, в том числе калия и натрия. Врач Светлана Малиновская рассказала, какой диеты следует придерживаться знаменитому зоологу.
Вегетарианцем Николай Дроздов стал еще в 1975 году, пишет Общественная служба новостей.
По словам Малиновской, в пожилом возрасте достаточно опасно сокращать количество белка в рационе. Наличие этого элемента в организме снижает риск переломов. Однако вегетарианцу с полувековым стажем не следует сразу поглощать мясо. Это может сопровождаться такими неприятными симптомами, как тяжесть в животе, тошнота, головокружение и даже обмороки.
Переход на мясную диету должен быть постепенным. При этом нужно дополнительно принимать ферменты для пищеварительной системы. Вводить в рацион мясо следует с красной рыбы, куриного филе или говядины.
Малиновская напомнила и о пользе растительной пищи, которая является хорошей профилактикой таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение и некоторые формы онкологии.