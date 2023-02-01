Вниманию автомобилистов. Где в Омске установят новые камеры видеофиксации

В Омске установят 5 светофоров и 2 комплекса фотовидеофиксации, сообщили в пресс-центре администрации Омска. Также в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» реконструируют два существующих светофора.



В Омском городском пресс-центре первый заместитель директора управление дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов сообщил, что в этом году на реализацию проекта выделено 56,2 млн рублей (из них 50 млн рублей - областные субсидии).



Новые светофоры появятся на следующих участках: улица Енисейская – Объездная ТРК «Континент»; улица Маршала Жукова – улица Ермака; Иртышская набережная – улица Рождественского; улица Кирова – 25-я Рабочая; улица Новокирпичная – улица Вострецова.



Отремонтируют светофоры на пересечении улиц Средней и 25-й Северной и на пересечении улицы Березовой с проспектом Королева.



Комплексы фотовидеофиксации установят на улице Мельничной, 87/1 и пересечении улиц Нефтезаводской и 22 Апреля.