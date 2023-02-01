Вниманию автомобилистов. Где в Омске установят новые камеры видеофиксации

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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В Омске установят 5 светофоров и 2 комплекса фотовидеофиксации, сообщили в пресс-центре администрации Омска. Также в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» реконструируют два существующих светофора.
В Омском городском пресс-центре первый заместитель директора управление дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов сообщил, что в этом году на реализацию проекта выделено 56,2 млн рублей (из них 50 млн рублей - областные субсидии).
Новые светофоры появятся на следующих участках: улица Енисейская – Объездная ТРК «Континент»; улица Маршала Жукова – улица Ермака; Иртышская набережная – улица Рождественского; улица Кирова – 25-я Рабочая; улица Новокирпичная – улица Вострецова.
Отремонтируют светофоры на пересечении улиц Средней и 25-й Северной и на пересечении улицы Березовой с проспектом Королева.
Комплексы фотовидеофиксации установят на улице Мельничной, 87/1 и пересечении улиц Нефтезаводской и 22 Апреля.
Напомним, что в Омске убрали все таблички, предупреждающие водителей о камерах видеофиксации. Теперь, по новым стандартам ГОСТ, соответствующие знаки будут располагаться только на въезде в населенный пункт. Как отметили в департаменте транспорта, омские водители знают о том, что дорожная сеть покрыта комплексами фотовидеофиксации.
В 2022 год в Омске установили 18 новых светофоров типа «Т7» и 1299 дорожных знаков, нанесли около 45 тыс. кв. м. свежей разметки. Ремонтировали светофоры в прошлом году 4823 раза, а очищали их от объявлений более 13,5 тысяч раз.