Власти продлили послабления для ввозящих японские машины в Приморский край

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, до этого времени, в частности, не является обязательной установка кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Это касается не только ввезенных в РФ иномарок, но и машин, сошедших с конвейера до 1 августа прошлого года.
Но уже с лета у российских производителей эти кнопки появятся в достаточном количестве.
Также постановление разрешает выпускать машины низких экологических классов, даже «Евро 0». И без ABS.