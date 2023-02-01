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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Власти продлили послабления для ввозящих японские машины в Приморский край

Сегодня, 11:35
Согласно постановлению правительства РФ, действие сниженных требований к сертификации автомобилей, которые были приняты год назад, продлено до 1 июня.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, до этого времени, в частности, не является обязательной установка кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Это касается не только ввезенных в РФ иномарок, но и машин, сошедших с конвейера до 1 августа прошлого года.

Но уже с лета у российских производителей эти кнопки появятся в достаточном количестве.

Также постановление разрешает выпускать машины низких экологических классов, даже «Евро 0». И без ABS.



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