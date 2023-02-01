Власти продлили послабления для ввозящих японские машины в Приморский край

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, до этого времени, в частности, не является обязательной установка кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Это касается не только ввезенных в РФ иномарок, но и машин, сошедших с конвейера до 1 августа прошлого года.