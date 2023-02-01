В центре Омска иномарка влетела в автобус. Одна из пассажирок обратилась к врачам

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки при перестроении не предоставил преимущество в движении автобусу «ЛИАЗ», который ехал в попутном направлении. В момент ДТП автобус двигался по маршруту №45 из микрорайона Ясная поляна в Амурский поселок. В салоне во время аварии находилось 20 человек, 77-летней пассажирке автобуса потребовалась помощь врачей.



Как сообщили в Госавтоинспекции, это было единственное ДТП за прошедшие сутки.