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Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

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Updated Сегодня, 02:34

В центре Омска иномарка влетела в автобус. Одна из пассажирок обратилась к врачам

1 февраля 2023, 02:32
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске 77-летней пассажирке автобуса потребовалась помощь врачей после ДТП

Автобус ехал по маршруту №45, в момент аварии в салоне находилось 20 пассажиров.

В Госавтоинспекции Омской области сообщили об аварии в центре города на проспекте Маркса. Вчера, 31 января, около шести часов вечера 36-летний водитель Renault врезался в пассажирский автобус.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки при перестроении не предоставил преимущество в движении автобусу «ЛИАЗ», который ехал в попутном направлении. В момент ДТП автобус двигался по маршруту №45 из микрорайона Ясная поляна в Амурский поселок. В салоне во время аварии находилось 20 человек, 77-летней пассажирке автобуса потребовалась помощь врачей.

Как сообщили в Госавтоинспекции, это было единственное ДТП за прошедшие сутки. 

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#Евгений Игишев#Омск#ДТП#Авария#Происшествия
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