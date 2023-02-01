В Подмосковье грузовик перевернулся после столкновения с легковой машиной

Posted Вчера, 14:46
Published Вчера, 14:46
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на свой источник. Водители транспортных средств госпитализированы.
Авария произошла на территории квартала Щитниково возле дома 121Б. Малотоннажный грузовик «Газель» столкнулся с автомобилем «Киа». Грузовик от удара перевернулся, легковая машина въехала в забор. На месте ДТП, согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», образовался затор, движение по Щелковскому шоссе в сторону МКАД затруднено от улицы Лукино.