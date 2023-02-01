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Posted Вчера, 14:46

Published Вчера, 14:46

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

В Подмосковье грузовик перевернулся после столкновения с легковой машиной

Вчера, 14:46
В Московской области в Балашихе на Щелковском шоссе произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на свой источник. Водители транспортных средств госпитализированы.

Авария произошла на территории квартала Щитниково возле дома 121Б. Малотоннажный грузовик «Газель» столкнулся с автомобилем «Киа». Грузовик от удара перевернулся, легковая машина въехала в забор. На месте ДТП, согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», образовался затор, движение по Щелковскому шоссе в сторону МКАД затруднено от улицы Лукино.

#Происшествия
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