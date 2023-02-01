Омские следователи разберутся в нарушениях жилищных прав инвалида-колясочника

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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Updated Сегодня, 06:02
Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам нарушения жилищных прав инвалида из Омской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
На единую многоканальную телефонную линию информационного центра СК России обратился инвалид-колясочник из Омской области. В 2019 году мужчина подавал заявление в районную администрацию, чтобы встать на учет для получения квартиры, так как его жилье признали аварийным. Однако, получил отказ. Чиновники сослались, что омич уже получал жилье в 1996 году.
В указанной квартире инвалид никогда не жил и участия в ее приватизации не принимал. Суд признал документы недействительными, а заявителя внесли в список нуждающихся в жилье вне очереди. Несмотря на это, до настоящего времени инвалид жилым помещением не обеспечен.
В СУ СК России по Омской области по факту фальсификации заявления инвалида на приватизацию квартиры проводится процессуальная проверка. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.