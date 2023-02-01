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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Омские следователи разберутся в нарушениях жилищных прав инвалида-колясочника

1 февраля 2023, 05:26
Фото: 1MI
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Главный следователь страны Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обращения на горячую линию инвалида из Омска

Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам нарушения жилищных прав инвалида из Омской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. 

На единую многоканальную телефонную линию информационного центра СК России обратился инвалид-колясочник из Омской области. В 2019 году мужчина подавал заявление в районную администрацию, чтобы встать на учет для получения квартиры, так как его жилье признали аварийным. Однако, получил отказ. Чиновники сослались, что омич уже получал жилье в 1996 году. 

В указанной квартире инвалид никогда не жил и участия в ее приватизации не принимал. Суд признал документы недействительными, а заявителя внесли в список нуждающихся в жилье вне очереди. Несмотря на это, до настоящего времени инвалид жилым помещением не обеспечен.

В СУ СК России по Омской области по факту фальсификации заявления инвалида на приватизацию квартиры проводится процессуальная проверка. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Евгений Игишев#Следователи#Следователь#Уголовное дело#Инвалиды#Омск#Омская область#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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