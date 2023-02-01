Омские следователи разберутся в нарушениях жилищных прав инвалида-колясочника

В указанной квартире инвалид никогда не жил и участия в ее приватизации не принимал. Суд признал документы недействительными, а заявителя внесли в список нуждающихся в жилье вне очереди. Несмотря на это, до настоящего времени инвалид жилым помещением не обеспечен.



В СУ СК России по Омской области по факту фальсификации заявления инвалида на приватизацию квартиры проводится процессуальная проверка. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.