В Омске в Амуре-2 сдали в эксплуатацию новый дом

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В микрорайоне Амурский-2 готовится к заселению новый жилой дом. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдали вчера, 31 января, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.
В доме №71 по улице 21-я Амурская восемь этажей, общая площадь жилых помещений 9,6 тысяч квадратных метров. Новостройка спроектирована на 191 квартиру, 104 из которых — однокомнатные, 64 — двухкомнатные, 23 — трёхкомнатные.
Также в начале этой недели сдали новостройку в Нефтяниках. В ней 16 жилых этажей и 159 квартир: 127 однокомнатных и 32 двухкомнатные.