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Published Сегодня, 02:01

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В Омске в Амуре-2 сдали в эксплуатацию новый дом

1 февраля 2023, 02:01
Фото: Пресс-служба администрации Омска
В новостройке 8 этажей и почти 200 квартир.

В микрорайоне Амурский-2 готовится к заселению новый жилой дом. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдали вчера, 31 января, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.  

В доме №71 по улице 21-я Амурская восемь этажей, общая площадь жилых помещений 9,6 тысяч квадратных метров. Новостройка спроектирована на 191 квартиру, 104 из которых — однокомнатные, 64 — двухкомнатные, 23 — трёхкомнатные.

Также в начале этой недели сдали новостройку в Нефтяниках. В ней 16 жилых этажей и 159 квартир: 127 однокомнатных и 32 двухкомнатные.

Семь тысяч квадратных метров жилья. В Омске сдали в эксплуатацию новую высотку
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#Евгений Игишев#Мэрия#Новостройка#Строительство дома#Департамент строительства#Город#Омск
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