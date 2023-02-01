В нижегородском ЖК «КМ Анкудиновский Парк» появился новый корпус детского сада

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Издание сообщает, что ежегодно в жилом комплексе «КМ Анкудиновский Парк» вводится сорок — пятьдесят тысяч квадратов жилой площади. Большинство покупателей квартир — молодые семьи, для которых чрезвычайно важна социальная инфраструктура: образовательные учреждения, в том числе дошкольные, поликлиники. Об этом информирует NewsNN.
По словам генерального директора застройщика ЖК «КМ Анкудиновский Парк» Павла Фролова, на территории комплекса будут работать две школы на шестьсот семьдесят пять мест, два детских сада по двести восемьдесят мест и один на сто пятьдесят мест.
Новый корпус детского сада, открытие которого прошло тридцать первого января текущего года, стал уже вторым социальным объектом инфраструктуры комплекса для детей. Павел Фролов отметил, что реализация проекта осуществлялась с использованием механизмов программы «Стимул», предусматривающей субсидирование от правительства строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах.
Трехэтажный корпус детского сада находится рядом с основным зданием детского дошкольного учреждения. На территории перед ним обустроили прогулочные площадки для детей — построены веранды, установлены домики, качели и другие элементы для досуга воспитанников. В детском саду будут работать двенадцать групп, спортзал и бассейн, а также предусмотрены кабинеты развивающих игр — для занятий по робототехнике и созданию мультфильмов.
Сейчас обсуждается строительство третьего детского сада в ЖК «КМ Анкудиновский Парк». Участок под него уже передан в собственность Кстовского муниципального округа. К проектированию объекта застройщик планирует приступить летом.
Также в жилом комплексе начал работу кабинет врача общей практики. По словам главы Кстовского муниципального округа Ивана Уланова, сейчас в ЖК проживает около пятнадцати тысяч жителей. В кабинете врача общей практики смогут давать консультации и оказывать медицинские услуги.