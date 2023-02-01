В нижегородском ЖК «КМ Анкудиновский Парк» появился новый корпус детского сада

Трехэтажный корпус детского сада находится рядом с основным зданием детского дошкольного учреждения. На территории перед ним обустроили прогулочные площадки для детей — построены веранды, установлены домики, качели и другие элементы для досуга воспитанников. В детском саду будут работать двенадцать групп, спортзал и бассейн, а также предусмотрены кабинеты развивающих игр — для занятий по робототехнике и созданию мультфильмов.