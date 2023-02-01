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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

В Финляндии пройдёт несколько забастовок из-за недовольства зарплатами

Сегодня, 14:51
31 января на сайте Индустриального профсоюза Финляндии появилась информация о серии забастовок. Их проведут из-за несогласия с отсутствием индексации зарплат в связи с ростом цен.

Глава профсоюза Рику Аалто заявил, что зарплата должна расти одновременно с ценами, тем более высокая конкурентоспособность страны “позволяет повышать заработную плату без ущерба для рабочих мест”, – цитирует профсоюзного деятеля газета “Известия”.

1-3 февраля протестовать будут работники химпрома и технологической отрасли. Сообщается, что акции согласованы, поэтому на предприятиях изменён рабочий график.

6-8 февраля акции проведут работники Wioss Witron On Site Services. 8-10 будут бастовать нефтяники, газовики и сотрудники нефтехимической отрасли.

Помимо этого с 1 по 17 февраля вводится запрет на сверхурочную работу для всех предприятий указанных сфер, вне зависимости от того входят они в профсоюз или нет.

Напомним, 31 декабря в Париже задержали 23 протестующих против повышения пенсионного возраста. На акции присутствовало примерно 90 000 человек

27 января почти 14 000 работников почтово-логистической компании Deutsche Post бастовали по всей Германии. Они требовали повысить зарплату на 15%.

25 января, аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки наземного персонала. Члены профсоюза Verdi требовали повышения заработной платы сотрудников на €500 в месяц.

6 и 7 января пройдут 12-часовые забастовки медсестёр в Великобритании. Они также будут требовать увеличения зарплат.  Из-за этого придётся отменить свыше 4000 операций.

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