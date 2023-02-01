В Челябинске за взятку задержаны руководящие сотрудники двух вузов

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, следствие полагает, что задержанные действовали по классической схеме - ставили за деньги оценки в зачетки, не проверяя знаний. Последняя прибыль от данной операции составила не менее 20 тысяч рублей. Вероятно, такое практиковалось не раз.