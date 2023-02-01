В Челябинске за взятку задержаны руководящие сотрудники двух вузов

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, следствие полагает, что задержанные действовали по классической схеме - ставили за деньги оценки в зачетки, не проверяя знаний. Последняя прибыль от данной операции составила не менее 20 тысяч рублей. Вероятно, такое практиковалось не раз.
В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения. Следствие готовится предъявить им обвинение.