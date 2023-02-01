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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Челябинске за взятку задержаны руководящие сотрудники двух вузов

Сегодня, 11:33
Силами ФСБ в Челябинске задержаны проректор Южно-Уральского педуниверситета и замдиректора профессионально-педагогического института. Они подозреваются в получении взятки в 20 тысяч рублей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, следствие полагает, что задержанные действовали по классической схеме - ставили за деньги оценки в зачетки, не проверяя знаний. Последняя прибыль от данной операции составила не менее 20 тысяч рублей. Вероятно, такое практиковалось не раз.

В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения. Следствие готовится предъявить им обвинение.



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