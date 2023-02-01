Для строительства Северного обхода в Омске готовят проектную документацию

Дорогу будут строить в рамках концессионного соглашения, которое рассчитано на 40 лет. Строительство оценили в 63.3 млрд рублей. Предполагается, что строительство Северного обхода Омска в рамках концессии поспособствует развитию существующих транспортных коммуникаций между Новосибирской и Тюменской агломерациями, позволит разгрузить омские дороги от грузовых машин, уменьшит время поездок по Омску почти на 5 минут, снизит экологическую нагрузку на центр города и даже повлияет на объемы строительства жилья.