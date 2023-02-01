Для строительства Северного обхода в Омске готовят проектную документацию

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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В министерстве транспорта Омской области рассказали о ходе работ по строительству дороги. На сегодняшний день разрабатывают проектно-сметную документацию, ведут инженерные изыскания.
«Проводится работа с сетевыми организациями в части переустройства инженерных сетей и коммуникаций. Новая дорога предусматривает четырехполосную трассу протяженностью 62,6 км, которая свяжет два направления: „Омск — Тюмень“ (федеральная автодорога 1Р-402) и „Омск — Новосибирск“ (федеральная автодорога Р-254 „Иртыш“)», — сообщили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что по проекту планируется построить мосты через Иртыш и Омь и более десятка путепроводов. На объекте создадут систему взимания платы с водителей на основе принципа безбарьерной оплаты, а также установят систему мониторинга инженерных конструкций, систему весогабаритного контроля, площадки для отдыха. Закончить стройку планируют в 2027 году.
Дорогу будут строить в рамках концессионного соглашения, которое рассчитано на 40 лет. Строительство оценили в 63.3 млрд рублей. Предполагается, что строительство Северного обхода Омска в рамках концессии поспособствует развитию существующих транспортных коммуникаций между Новосибирской и Тюменской агломерациями, позволит разгрузить омские дороги от грузовых машин, уменьшит время поездок по Омску почти на 5 минут, снизит экологическую нагрузку на центр города и даже повлияет на объемы строительства жилья.