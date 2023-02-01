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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

У омской прокуратуры возникли вопросы к подростку, пострадавшему в ночной перестрелке

1 февраля 2023, 08:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Прокуратура взяла на контроль проверку после стрельбы в центре Омска

Стрелок уже задержан, он ранил 17-летнего юношу.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале ведомственной проверки по факту ночной стрельбы на улице Нейбута. В результате этого инцидента пострадал 17-летний парень.

Прокуратуру заинтересовал не столько стрелок, сколько пострадавший. По данным прокуратуры, парень вместе со своим 21-летним знакомым был в гостях у приятелей, где завязался конфликт между парнями и 40-летним хозяином дома.

Подросток уехал, а через несколько часов вместе со своей компанией друзей вернулся к дому омича. Конфликт продолжился и попал на видео, которым поделился очевидец с Городом55.

Полиция начала проверку, к ней присоединилась и прокуратура. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, чтобы оценить действия участников конфликта.

Также по результатам надзорных мероприятий прокуратуры будет дана правовая оценка действиям законных представителей несовершеннолетнего, а при наличии оснований — органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Могут быть приняты меры, если на то будут основания, уточнили в прокуратуре.

Полиция задержала омича, устроившего стрельбу у Горбатого моста
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#Прокуратура#Омск#ЧП#Стрелок#Стрельба#Происшествия#Новости#Омская область#Ольга Акамова
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