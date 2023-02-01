У омской прокуратуры возникли вопросы к подростку, пострадавшему в ночной перестрелке

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале ведомственной проверки по факту ночной стрельбы на улице Нейбута. В результате этого инцидента пострадал 17-летний парень.
Прокуратуру заинтересовал не столько стрелок, сколько пострадавший. По данным прокуратуры, парень вместе со своим 21-летним знакомым был в гостях у приятелей, где завязался конфликт между парнями и 40-летним хозяином дома.
Подросток уехал, а через несколько часов вместе со своей компанией друзей вернулся к дому омича. Конфликт продолжился и попал на видео, которым поделился очевидец с Городом55.
Полиция начала проверку, к ней присоединилась и прокуратура. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, чтобы оценить действия участников конфликта.
Также по результатам надзорных мероприятий прокуратуры будет дана правовая оценка действиям законных представителей несовершеннолетнего, а при наличии оснований — органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Могут быть приняты меры, если на то будут основания, уточнили в прокуратуре.