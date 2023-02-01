У омской прокуратуры возникли вопросы к подростку, пострадавшему в ночной перестрелке

Также по результатам надзорных мероприятий прокуратуры будет дана правовая оценка действиям законных представителей несовершеннолетнего, а при наличии оснований — органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Могут быть приняты меры, если на то будут основания, уточнили в прокуратуре.