Синоптики пообещали омичам не слишком аномальную погоду на февраль

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Росгидрометцентр опубликовал прогноз аномалий на февраль по России. Омскую область, как и соседние регионы, ожидает температура чуть выше среднемесячной нормы. И если юг Сибири ожидает лишь небольшое превышение нормы, то у жителей ЯНАО будет неожиданно жарко. Самый близкий "горячий" сосед Омской области будет Сургут.
По осадкам Омская область будет находиться в зоне многолетней нормы на февраль. Больше нормы выпадет у жителей Красноярска и Брянска, до которых еще несколько регионов и тысячи километров. Маловероятно, что февраль этого года станет снежным для Омской области.