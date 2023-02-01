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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Синоптики пообещали омичам не слишком аномальную погоду на февраль

1 февраля 2023, 09:15
Фото: Город55
иллюстрация
Росгидрометцентр составил карту аномалий. Омичам не стоит ждать жестоких капризов погоды.

Росгидрометцентр опубликовал прогноз аномалий на февраль по России. Омскую область, как и соседние регионы, ожидает температура чуть выше среднемесячной нормы. И если юг Сибири ожидает лишь небольшое превышение нормы, то у жителей ЯНАО будет неожиданно жарко. Самый близкий "горячий" сосед Омской области будет Сургут.

По осадкам Омская область будет находиться в зоне многолетней нормы на февраль. Больше нормы выпадет у жителей Красноярска и Брянска, до которых еще несколько регионов и тысячи километров. Маловероятно, что февраль этого года станет снежным для Омской области.

Фото: скриншот сайта Росгидрометцентра
#Дарья Зыкова#Омск#Погода в феврале#Осадки#Температура#Прогноз погоды#Погода в Омске#Новости#Омская область
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