Россияне знают способ дешевого строительства дорог

В РФ есть сборный железобетон. Дороги из этого материала обходится более дешево. Более того, они надежны в эксплуатации, и строить их достаточно быстро. Такая система дорожного строительства называется Future road. Американцы и канадцы уже давно используют ее. В России же строят дороги из асфальтобетона, которые не предназначен для страны, считает эксперт.