Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Россияне знают способ дешевого строительства дорог

Сегодня, 12:28
В российской дорожностроительной отрасли прогнозируют большие проблемы. Из-за ухода иностранных производителей из данной сферы может произойти коллапс. Так считают депутаты Госдумы.

По словам парламентариев, в РФ лишь немногие предприятия занимаются выпуском техники для коммунального сектора и строительства дорог. Причем производственные объемы недостаточны.

Эксперт по строительству дорог Марсель Бикбау рассказал в беседе с Общественной службой новостей о том, что способ решения этой проблемы в России уже давно придуман, однако чиновники и производственные предприятия его не замечают.

В РФ есть сборный железобетон. Дороги из этого материала обходится более дешево. Более того, они надежны в эксплуатации, и строить их достаточно быстро. Такая система дорожного строительства называется Future road. Американцы и канадцы уже давно используют ее. В России же строят дороги из асфальтобетона, которые не предназначен для страны, считает эксперт.

Подпишитесь
Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки
Сегодня, 05:28
Полиция задержала омича, устроившего стрельбу у Горбатого моста
Сегодня, 06:51
Названо имя главного кандидата на пост нового главы Фонда капремонта Омской области
Сегодня, 09:33
Жилой дом и памятник архитектуры: в Омске безвозмездно предоставят несколько объектов
Сегодня, 09:33
Контракт на 13 млн. Беженцев из Украины в Омске снова поселят в гостинице «Иртыш»
Сегодня, 09:43
Поликлинику Нателы Полежаевой продали за 80 миллионов
Сегодня, 09:31