Россияне знают способ дешевого строительства дорог

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По словам парламентариев, в РФ лишь немногие предприятия занимаются выпуском техники для коммунального сектора и строительства дорог. Причем производственные объемы недостаточны.
Эксперт по строительству дорог Марсель Бикбау рассказал в беседе с Общественной службой новостей о том, что способ решения этой проблемы в России уже давно придуман, однако чиновники и производственные предприятия его не замечают.
В РФ есть сборный железобетон. Дороги из этого материала обходится более дешево. Более того, они надежны в эксплуатации, и строить их достаточно быстро. Такая система дорожного строительства называется Future road. Американцы и канадцы уже давно используют ее. В России же строят дороги из асфальтобетона, которые не предназначен для страны, считает эксперт.