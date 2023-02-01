Россияне стали чаще пользоваться услугой доставки товаров

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
Как информирует eg.ru, в конце 2022 года торговая сеть «Пятерочка» добилась расширения географии присутствия сервисов доставки на 60%. Теперь приобретать продукты питания не выходя из дома могут жители 208 городов. При этом в 11 регионах сервис заработал впервые — теперь он доступен в 63 регионах страны.
По мнению экспертов, в настоящее время услугами ретейлера могут пользоваться более 70 млн россиян, а это почти 70% городского населения страны.
Вместе с тем в течение прошлого года клиенты торговой сети приобретали товары дистанционно на 44,6% чаще, чем годом ранее. При этом средний ежемесячный объем заказов достигает более 1,34 млн. Очевидно, что самым результативным месяцем стал декабрь — клиенты торговой сети получили почти 2,64 млн заказов.
По частоте заказов лидерами среди российских субъектов стали Ленинградская и Московская области. В пятерку самых востребованных продуктов по итогам 2022 года вошли: картофель, которого продано более 4 тыс. тонн, сахар-песок — 3,1 тыс. тонн, бананы — 2,5 тыс. тонн, репчатый лук — 1,7 тыс. тонн, а также фасованный картофель — 1,7 тыс. тонн.
Лидером в категории бакалейных товаров стал сахар. При этом в топ-5 товаров этой категории вошли: подсолнечное масло, разрыхлитель теста, кукуруза и зеленый горошек.
В категории непродовольственных товаров лидирующую позицию заняли товары для животных и растениеводства, а также одноразовая посуда. Это древесный и комкующийся наполнители для кошачьего туалета, одноразовые стаканы и тарелки, а также универсальный грунт.
«Доставка продуктов уже стала привычной частью современной жизни. Сервис, который начинал развиваться в столице и городах-миллионниках, сейчас набирает популярность и в региональных центрах, и небольших городах. Поэтому мы продолжим работать над развитием и расширением географии присутствия», — рассказал директор по омниканальности торговой сети Мирослав Зубачевский.
По его словам, для многих категорий людей, таких как мамы с детьми, пожилые люди, а также тех, кто не в состоянии отправиться в магазин по состоянию здоровья, эта услуга стала настоящей палочкой-выручалочкой.