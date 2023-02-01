Россия ответила Западу на установление потолка на нефть

Вступление в силу ответных мер не предполагает установления ограничений на действительную стоимость продажи сырья, пишет Общественная служба новостей. Цена на нефть может быть ниже предельного уровня, который установил Запад. Однако причиной этого может быть не действие потолка, а изменение стоимости эталонных сортов.