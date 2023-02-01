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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Россия ответила Западу на установление потолка на нефть

Сегодня, 13:11
Страны G7 и ЕС установили потолок цен на нефть из РФ. Россия ответила на решение Запада, прекратив поставки сырья в эти страны. Данные меры начали действовать с 1 февраля 2023 года.

Вступление в силу ответных мер не предполагает установления ограничений на действительную стоимость продажи сырья, пишет Общественная служба новостей. Цена на нефть может быть ниже предельного уровня, который установил Запад. Однако причиной этого может быть не действие потолка, а изменение стоимости эталонных сортов.

Ранее СМИ сообщали, что с начала февраля в РФ начал действовать запрет на продажу нефти недружественным государствам, которые установили потолок цен на это сырье.

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