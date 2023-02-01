Политолог Марков рассказал о целях США на Украине

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С использованием титановой губки американцы производят истребители, ракеты большой дальности, танки, корабли и вертолеты. Это сырье они закупали в России, КНР, Украине и других странах. Если американский ВПК перейдет на украинский титан, то у США больше не будет необходимости закупать это сырье у РФ и Китая, передает Общественная служба новостей со ссылкой на американские СМИ.
Политолог Сергей Марков отметил, что титан является одним из видов сырья, которым РФ снабжает экономику США. Американцам нужны эти ресурсы, поэтому ограничений на их поставку они не накладывают.
По словам эксперта, 20% мировых запасов титана расположено на Украине. Это сырье стране необходимо. Однако не стоит спешить с выводами о том, что титановое месторождения является ключевой причиной участия Соединенных Штатов в спецоперации, считает Марков.
Кроме титана, на территории Донбасса и Запорожья есть другие ресурсы, в частности, литий. От этого металла почти полностью зависит цифровая экономика, поскольку это с использованием этого сырья производят «долгоживущие» аккумуляторы.
Залежи важных для американцев ресурсов, которые находятся на территориях РФ, Донбасса и Украины, и все же это не дает Москве возможности оказывать экономическое давление на Америку. То, что на Украине находится 20% запасов титана, не означает, что остальные 80% добывают в РФ.
Политолог пришел к выводу, что ключевая цель участия американцев в СВО не сводится к ресурсам, а носит, скорее, геополитический характер.