С использованием титановой губки американцы производят истребители, ракеты большой дальности, танки, корабли и вертолеты. Это сырье они закупали в России, КНР, Украине и других странах. Если американский ВПК перейдет на украинский титан, то у США больше не будет необходимости закупать это сырье у РФ и Китая, передает Общественная служба новостей со ссылкой на американские СМИ.