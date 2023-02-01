Поликлинику Нателы Полежаевой продали за 80 миллионов

Покупателем стало ООО «Лидер», единственный участник торгов. Эта компания зарегистрирована в Омске на Нефтезаводской и специализируется на строительстве инженерных коммуникаций. Принадлежит она Станиславу Перикову, регулярно выполняет подряды «Омскводоканала». При этом в августе прошлого года крупный долгосрочный контракт на 109 млн, предполагающий ремонт асфальтобетонного покрытия после работ «Водоканала», прошел мимо «Лидера» и достался ООО «ЛиМарт».