Поликлинику Нателы Полежаевой продали за 80 миллионов

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
В Омске сейчас происходит распродажа имущества, принадлежавшего прежде Нателе Полежаевой — бывшей невестке бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева. Компания «Альфаинвест», принадлежащая Полежаевой, сейчас проходит процедуру банкротства. Сегодня, 1 февраля, стало известно, что на первых же торгах продан один из главных ее активов — здание на проспекте Губкина в Городке нефтяников.
Речь о доме № 2, в котором когда-то размещалось здание поликлиники нефтезавода. Полежаева была главврачом этой больницы, позже здание перешло к санаторию «Рассвет». Последний давно не функционирует, а в конце прошлого года был исключен из единого госреестра юридических лиц.
Покупателем стало ООО «Лидер», единственный участник торгов. Эта компания зарегистрирована в Омске на Нефтезаводской и специализируется на строительстве инженерных коммуникаций. Принадлежит она Станиславу Перикову, регулярно выполняет подряды «Омскводоканала». При этом в августе прошлого года крупный долгосрочный контракт на 109 млн, предполагающий ремонт асфальтобетонного покрытия после работ «Водоканала», прошел мимо «Лидера» и достался ООО «ЛиМарт».
За здание «Лидер» заплатит 79,8 млн рублей.