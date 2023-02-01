Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Петросян прокомментировал публикации в Сети по поводу его исчезновения

Сегодня, 16:35
Юморист рассказал, что произошло на самом деле.

Советский и российский артист эстрады Евгений Петросян объяснил поклонникам, что его аккаунт в Инстаграм* не виден подписчикам по причине «теневой блокировки». Об этом юморист сообщил у себя в соцсетях, передает INFOX.ru.

Петросян отметил, что ему уже удалось восстановить свою страничку и он вновь пользуется соцсетью. Также артист заверил фолловеров, что сейчас он работает над выпуском новых телепередач.

Поклонников очень удивил неожиданый уход юмориста со сцены. Ведь Евгений Ваганович на протяжении многих лет оставался одним из самых популярных и любимых артистов. Шутки Петросяна  неизменно вызывали у зрительного зала взрыв смеха. Творчество артиста любят люди из разных поколений за остроумие и умение доносить до зрителя свои мысли. К сожалению, в последнее время юморист перестал появлятся на экранах, чем вызвал беспокойство у поклонников.

*- принадлежит компании, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Подпишитесь
Больше не город-сад. В Омске одобрили вырубку 760 деревьев и 56 кустарников
Сегодня, 12:57
Полиция задержала омича, устроившего стрельбу у Горбатого моста
Сегодня, 06:51
Названо имя главного кандидата на пост нового главы Фонда капремонта Омской области
Сегодня, 09:33
Жилой дом и памятник архитектуры: в Омске безвозмездно предоставят несколько объектов
Сегодня, 09:33
Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки
Сегодня, 05:28
Поликлинику Нателы Полежаевой продали за 80 миллионов
Сегодня, 09:31