Петросян прокомментировал публикации в Сети по поводу его исчезновения

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Советский и российский артист эстрады Евгений Петросян объяснил поклонникам, что его аккаунт в Инстаграм* не виден подписчикам по причине «теневой блокировки». Об этом юморист сообщил у себя в соцсетях, передает INFOX.ru.
Петросян отметил, что ему уже удалось восстановить свою страничку и он вновь пользуется соцсетью. Также артист заверил фолловеров, что сейчас он работает над выпуском новых телепередач.
Поклонников очень удивил неожиданый уход юмориста со сцены. Ведь Евгений Ваганович на протяжении многих лет оставался одним из самых популярных и любимых артистов. Шутки Петросяна неизменно вызывали у зрительного зала взрыв смеха. Творчество артиста любят люди из разных поколений за остроумие и умение доносить до зрителя свои мысли. К сожалению, в последнее время юморист перестал появлятся на экранах, чем вызвал беспокойство у поклонников.
*- принадлежит компании, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.