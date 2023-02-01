Петросян прокомментировал публикации в Сети по поводу его исчезновения

Поклонников очень удивил неожиданый уход юмориста со сцены. Ведь Евгений Ваганович на протяжении многих лет оставался одним из самых популярных и любимых артистов. Шутки Петросяна неизменно вызывали у зрительного зала взрыв смеха. Творчество артиста любят люди из разных поколений за остроумие и умение доносить до зрителя свои мысли. К сожалению, в последнее время юморист перестал появлятся на экранах, чем вызвал беспокойство у поклонников.