Перекрытие Ленинградского моста. В Омске временно изменили схемы движения автобусов

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В связи с работами на Ленинградском мосту сначала перекроют полосу по той стороне, где едут с Левобережья в центр города. Поэтому с 15 февраля 2023 года троллейбусы маршрутов № 7 и № 16 будут временно следовать по измененным схемам движения, об этом сообщает пресс-служба Администрации Омска.
Такие схемы движения обеспечат устойчивое транспортное сообщение с Левым берегом и не нарушат установленные интервалы движения по маршрутам, отмечают в департаменте транспорта.
Напомним, что закончить капитальный ремонт планируют до 31 мая 2024 года.