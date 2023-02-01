Перекрытие Ленинградского моста. В Омске временно изменили схемы движения автобусов

В связи с работами на Ленинградском мосту сначала перекроют полосу по той стороне, где едут с Левобережья в центр города. Поэтому с 15 февраля 2023 года троллейбусы маршрутов № 7 и № 16 будут временно следовать по измененным схемам движения, об этом сообщает пресс-служба Администрации Омска.