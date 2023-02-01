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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Перекрытие Ленинградского моста. В Омске временно изменили схемы движения автобусов

1 февраля 2023, 12:55
Фото: Город55
Троллейбусы будут ездить через мост им. 60 лет ВЛКСМ.

В связи с работами на Ленинградском мосту сначала перекроют полосу по той стороне, где едут с Левобережья в центр города. Поэтому с 15 февраля 2023 года троллейбусы маршрутов № 7 и № 16 будут временно следовать по измененным схемам движения, об этом сообщает пресс-служба Администрации Омска.

Фото: Скриншот пресс-службы Администрации Омска

Такие схемы движения обеспечат устойчивое транспортное сообщение с Левым берегом и не нарушат установленные интервалы движения по маршрутам, отмечают в департаменте транспорта.

Напомним, что закончить капитальный ремонт планируют до 31 мая 2024 года.

Фото: Пресс-служба Администрации города Омска
Ленинградский мост в Омске с 15 февраля перекроют почти на полтора года
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#Ксения Карагодина#Расписание#Общество#Город#Общественный транспорт#Новости#Омск#Омская область
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