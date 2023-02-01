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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:28

«Парфюм-Лидер» и «Омсктехуглерод». Опубликован список лучших работодателей России

1 февраля 2023, 04:27
Фото: 1MI
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Шесть омских компаний вошли в список лучших российских работодателей

Всего в список попали 1082 организации. Больше 337 тысяч человек участвовали в голосовании за лучшего работодателя.

Названы лучшие работодатели России за 2022 год, среди них — шесть компаний из Омской области. Рейтинг составил сайт по поиску работы HeadHunter.

В категории «Крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек» представлены 268 организаций. Омская фирма «Парфюм-Лидер» заняло 100-е место, а «Омсктехуглерод» расположился на 224-й строчке.

Еще четыре предприятия из Омской области попали в категорию «Средние компании с численностью персонала от 251 до 1000 человек». Это «ФТО» (108 место из 344 возможных), «Японский домик» (153 место), Сеть сотовой связи «Изюм» (161 место), «МаслоМаркет» (256 место).

Всего в список попали 1082 организации. Больше 337 тысяч человек участвовали в голосовании за лучшего работодателя. По итогам года рейтинг возглавил «СберБанк», в список самых лучших также вошли «Яндекс», «Альфа-Банк», «VK», «Тинькофф», «Иви», «Окко», «2ГИС», «Лаборатория Касперского», «Авито».

 

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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Общество#Омск#Омская область
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