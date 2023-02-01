«Парфюм-Лидер» и «Омсктехуглерод». Опубликован список лучших работодателей России

Всего в список попали 1082 организации. Больше 337 тысяч человек участвовали в голосовании за лучшего работодателя. По итогам года рейтинг возглавил «СберБанк», в список самых лучших также вошли «Яндекс», «Альфа-Банк», «VK», «Тинькофф», «Иви», «Окко», «2ГИС», «Лаборатория Касперского», «Авито».