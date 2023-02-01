Омский «Авангард» вернул «должок» дальневосточному «Адмиралу» в серии буллитов

В третьем периоде «Авангард» откровенно и дерзко насел на соперника и создал массу жгучих моментов, но без забитых шайб. На минуте в кулачном поединке сошлись Рид Буше и Хамидуллин за что были награждены визитами в штрафной бокс на 7 минут каждый. Концовка встречи прошла в острых, а временами и дерзких, атаках и контратаках, но без шайб. Тем самым в очередной раз перешли в овертайм.