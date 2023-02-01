Омский «Авангард» вернул «должок» дальневосточному «Адмиралу» в серии буллитов

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Омский «Авангард» одержал победу во втором матче дальневосточного турне, одолев в серии послематчевых буллитов «Адмирал». Матч закончился со счетом 3:2 не в пользу хозяев льда.
Первый период команды начали куда бодрее и активнее, чем в противостоянии, которое случилось днем ранее. На 3-й минуте встречи за удар соперника клюшкой в штрафной бокс отправился защитник «Адмирала» Либор Шулак. Омичи, которым до этого три матча подряд не удавалось реализовывать большинство, на этот раз со своей задачей справились блестяще — с передачи Дамира Шарипзянова ворота Никиты Серебрякова пробил Арсений Грицюк.
Однако вдоволь нарадоваться забитой шайбе у «ястребов» не получилось: уже через 23 секунды нападающий хозяев Антон Берлев огорчил Василия Демченко и сравнял счет. В ассистенты этого гола записали Александра Горшкова и Леонида Метальникова.
На 16-й минуте встречи, омичи плотно засели на пятаке «Адмирала», Найт и Буше «уложили» вратаря соперников на лед, а Владимир Ткачев доработал шайбу в ворота.
Концовка прошла в приличном темпе, напористо и остро, но уже без голов.
На старте второго отрезка игры «Авангард» заработал еще одно большинство, но отработал его без огонька. После «ястребы» похозяйничали в зоне соперника, а к экватору периода инициативу перехватили хоккеисты «Адмирала». На 32-й минуте встречи нападающий «ястребов» Федор Малыхин отправился на скамейку штрафников за удар соперника клюшкой и через 31 секунду Павел Шен вновь делает счет на табло равным, — 2:2.
В концовке периода омичи умудрились заработать практически два удаления подряд, в том числе и за нарушение численного состава, но выстояли и отбились.
В третьем периоде «Авангард» откровенно и дерзко насел на соперника и создал массу жгучих моментов, но без забитых шайб. На минуте в кулачном поединке сошлись Рид Буше и Хамидуллин за что были награждены визитами в штрафной бокс на 7 минут каждый. Концовка встречи прошла в острых, а временами и дерзких, атаках и контратаках, но без шайб. Тем самым в очередной раз перешли в овертайм.
Практически все дополнительное время «Авангард» провел без вратаря, заменив его на четвертого полевого игрока, но до забитой шайбы и в этом противостоянии так и не дошло.
В серии послематчевых буллитов Василий Демченко отразил все пять бросков, а вот Никита Серебряков не устоял перед броском Рида Буше, который и принес победу «Авангарду».