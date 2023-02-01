Омским «яблочникам» будут доступны покупки при помощи смартфона

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Стартовая серия Pay Tag будет доступна в Москве в начале февраля, а уже с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России, включая Омскую область. Банк будет отправлять пользователям, оставившим предзаказ на сайте, SMS о готовности Pay Tag.
«Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль — Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Pay Tag можно использовать для оплаты в любых терминалах, где есть возможность бесконтактной оплаты пластиковыми картами. Платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
С 1 февраля омские пользователи мобильной связи могут оставить предзаказ на NFC-модуль — Pay Tag.