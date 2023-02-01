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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Омским «яблочникам» будут доступны покупки при помощи смартфона

1 февраля 2023, 09:46
Фото: 1MI
Компания МТС запускает собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном МТС Pay. Сервис доступен абонентам любых операторов и клиентам российских банков. В приложение МТС Pay можно добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату.

Стартовая серия Pay Tag будет доступна в Москве в начале февраля, а уже с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России, включая Омскую область. Банк будет отправлять пользователям, оставившим предзаказ на сайте, SMS о готовности Pay Tag.

Фото: ПАО МТС
«Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль — Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Pay Tag можно использовать для оплаты в любых терминалах, где есть возможность бесконтактной оплаты пластиковыми картами. Платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

С 1 февраля омские пользователи мобильной связи могут оставить предзаказ на NFC-модуль — Pay Tag.

#Омск#Общество#Омская область
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