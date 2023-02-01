Один из крупнейших торговцев алкоголем в Омске закрыл свое ИП

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Индивидуальный предприниматель Максим Владимирович Иванов, зарегистрированный в Омске, прекратил свою деятельность. Город55 обратил внимание на соответствующее заявление, которое датировано 31 января.
Максим Иванов — известный омский бизнесмен, работающий на алкогольном рынке, гендиректор и совладелец торговых сетей «Наполеон» и «Азбука градуса», ООО «Лафит». В прошлом он был совладельцем и директором еще и ООО «Амора» с той же специализацией. Город55 писал о том, что «Амора» и «Лафит» сейчас судятся в арбитраже из-за примерно 100 млн рублей.
ИП Иванов специализировался главным образом на перевозке и хранении грузов, аренде и управлении недвижимостью.