Один из крупнейших торговцев алкоголем в Омске закрыл свое ИП

Максим Иванов — известный омский бизнесмен, работающий на алкогольном рынке, гендиректор и совладелец торговых сетей «Наполеон» и «Азбука градуса», ООО «Лафит». В прошлом он был совладельцем и директором еще и ООО «Амора» с той же специализацией. Город55 писал о том, что «Амора» и «Лафит» сейчас судятся в арбитраже из-за примерно 100 млн рублей.