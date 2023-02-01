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Никаких больше вакцин и ДНК-тестов. В Омске закрылся медцентр с 20-летней историей

1 февраля 2023, 10:11
Фото: 1MI
иллюстрация

В центре Омска после 20 лет работы закрылся медицинский центр «Интервакс»

Круговорот медицинского бизнеса в «природе». Омичи больше не смогут привиться от гриппа неподалеку от «Академии транспорта».

О закрытии медицинского центра «Интервакс» сообщили в официальном сообществе. Еще 31 января омичей приглашали на «распродажу» прививок, а уже сегодня медцентр закрылся. По сведениям из ЕГРЮЛ, просуществовал он с июля 2002 года. Учредителями были Туморин Сергей и Обухова Татьяна. Изначально возглавляла компанию Туморина Светлана.

Медцентр занимался ДНК-исследованиями, принимал анализы и славился большим разнообразием прививок. Завозили туда как отечественные, так и импортные вакцины, в том числе, для малышей.

Напомним, недавно на продажу выставили почти за бесценок один из медицинских центров под франшизой «Инвитро».

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#Дарья Зыкова#Омск#Медицина#Экономика#Город#Закрытие#Медцентр#Прививки#Анализы#Бизнес#Новости
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