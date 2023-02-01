Никаких больше вакцин и ДНК-тестов. В Омске закрылся медцентр с 20-летней историей

О закрытии медицинского центра «Интервакс» сообщили в официальном сообществе. Еще 31 января омичей приглашали на «распродажу» прививок, а уже сегодня медцентр закрылся. По сведениям из ЕГРЮЛ, просуществовал он с июля 2002 года. Учредителями были Туморин Сергей и Обухова Татьяна. Изначально возглавляла компанию Туморина Светлана.