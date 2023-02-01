Названо имя главного кандидата на пост нового главы Фонда капремонта Омской области

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Омское министерстве энергетики поделилось результатами квалификационного экзамена, которое состоялось 23 января 2023 года. Из этих данных следует, что на пост претендовали три кандидата:
Согласно протоколу экзамена, Дмитрий Кобзев набрал 40 баллов, Александр Суханов — 41 балл, а Александр Хомин набрал 49 баллов. Минимум для прохождения теста составляет 45 баллов, уточняет «Новый Омск» со ссылкой на министерство энергетики. Соответственно, этот порог прошел только Александр Хомин.
Однако это еще не значит, что именно Хомин официально возглавит Фонд капремонта. 3 февраля 2023 года ему предстоит собеседование, по результатам которого его либо утвердят, либо отвергнут и объявят новый конкурс на замещение должности.
Ранее сообщалось, что новому главе Фонда обещают зарплату до 117 тыс рублей, из которых 90 тыс рублей составит оклад. До момента официального назначения главой фонда значится именно Александр Хомин. Интересно, что с сайта регионального Фонда капремонта Хомин исчез.
Его предшественник Рустем Протасов оставил свою должность минувшей осенью. В ноябре прошлого года губернатор Омской области Александр Бурков на пленарном заседании сообщил, что Протасов написал заявление об уходе. До Протасова Фонд возглавляла Марина Степанова, которую подозревают в получении взяток и в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия».