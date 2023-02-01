Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки

Еще одно назначение «добралось» в региональную энергетическую комиссию. Еще 9 декабря на должность председателя РЭК Омской области согласовали Дмитрия Русских, он 11 лет проработал на госслужбе в Республике Татарстан, в тарифном комитете. Ему предложили продолжить курс на цифровизацию и прозрачность тарифов.