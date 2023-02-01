Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Александр Бурков сообщил у себя в телеграмм-канале, что назначены новые руководители в двух областных структурах. Место Егора Кирьякова в БУ «Омскоблстройзаказчик» занял Дмитрий Пшеничников, бывший главный инженер регионального фонда капремонта. Руководил службой строительства Омского аэропорта, был техническим директором компании в Уренгое, обслуживающей аэродромы.
Губернатор возложил на него выстраивание новых отношений с подрядчиками, которые срывают сроки выполнения нацпроектов.
Еще одно назначение «добралось» в региональную энергетическую комиссию. Еще 9 декабря на должность председателя РЭК Омской области согласовали Дмитрия Русских, он 11 лет проработал на госслужбе в Республике Татарстан, в тарифном комитете. Ему предложили продолжить курс на цифровизацию и прозрачность тарифов.