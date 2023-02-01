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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки

1 февраля 2023, 05:28
Фото: правительство Омской области

Два ведомства в Омской области получили новых людей на руководящие посты

Руководителя назначили в БУ «Омскоблстройзаказчик» и областную энергетическую комиссию.

Александр Бурков сообщил у себя в телеграмм-канале, что назначены новые руководители в двух областных структурах. Место Егора Кирьякова в БУ «Омскоблстройзаказчик» занял Дмитрий Пшеничников, бывший главный инженер регионального фонда капремонта. Руководил службой строительства Омского аэропорта, был техническим директором компании в Уренгое, обслуживающей аэродромы.

Губернатор возложил на него выстраивание новых отношений с подрядчиками, которые срывают сроки выполнения нацпроектов.

Еще одно назначение «добралось» в региональную энергетическую комиссию. Еще 9 декабря на должность председателя РЭК Омской области согласовали Дмитрия Русских, он 11 лет проработал на госслужбе в Республике Татарстан, в тарифном комитете. Ему предложили продолжить курс на цифровизацию и прозрачность тарифов.

«Предсказание» сбылось. «Омскоблстройзаказчик» остался без руководителя
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#Дарья Зыкова#Отставки и назначения#Общество#Политика#Новости#Омская область#Александр Бурков#Дмитрий Пшеничников#Дмитрий Русских#Правительство Омской области
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