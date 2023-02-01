Народную программу «Единой России» дополнили разделом о развитии новых регионов

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что новые положения были озвучены на заседании программной комиссии. Глава «Единой России» лично провел мероприятие. Об этом информирует rostovgazeta.ru.
Дмитрий Медведев заявил, что все социальные стандарты Российской Федерации надо распространить на новых граждан страны.
Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что положения нового раздела включают работу по интеграции и оперативному обеспечению для представителей новых субъектов всех отечественных стандартов. Речь об образовании, медицине, предоставлении социальных услуг, ремонте поврежденной инфраструктуры и так далее.
В новую редакцию народной программы войдет инициатива о проведении капитального ремонта в колледжах и техникумах по аналогии со школами. Единороссы в связке с сотрудниками Министерства просвещения в нынешнем году сделают инвентаризацию всех учреждений. Партия предусмотрит деньги в бюджете 2024 - 2026 годов на капитальный ремонт объектов.
Турчак сообщил о необходимости обновления коммунальной инфраструктуры в регионах - средства на это при поддержке ЕР предусмотрели в этом году. Помимо этого, в народную программу хотят внести положение о замене лифтов в многоэтажных домах. Субъектам надо разрешить использовать деньги федеральной казны на облагораживание территорий у школ, возведение пришкольных стадионов и спортплощадок при проведении работ по капремонту.
По словам Турчака, «Единая Россия» не отказывается от прежних обязательств по народной программе. Партия не исключила ни одного действующего положения.
Со своей стороны Медведев заявил, что «Единая Россия» достигла 92% показателей, заложенных на 2022 год, и поручил отразить в докладе для главы государства итоги реализации народной программы, сообщается на сайте er.ru.
«Одним из ключевых направлений народной программы является социальная поддержка омичей. В 2022 году на территории Омска и Омской области завершилось благоустройство скверов и микротерриторий, открыты общественные пространства и спортивные площадки, современные детские сады, продолжается строительство ряда школ в районах Омской области.
Большую поддержку получили дома культуры и детские школы искусств. По инициативе «Единой России» в 2022 году удалось открыть два физкультурно-оздоровительных комплекса в Таврическом и Марьяновском районах. Идет работа и по программе социальной газификации. «Единая Россия» будет и дальше контролировать выполнение программы и курировать социально значимые объекты.
Отмечу, что «Партийный десант» активно работает не только в городе, но и в районах. За прошедший год депутаты всех уровней организовали более 200 выездных проверок на объекты народной программы, чтобы проконтролировать ход работ. Запросы жителей Омской области важны, а мы, депутаты партии «Единая Россия», следим, чтобы их потребности в комфорте и доступной инфраструктуре были учтены и реализованы в полной мере», - сообщил секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Омской области Вадим Бережной.