Народную программу «Единой России» дополнили разделом о развитии новых регионов

Отмечу, что «Партийный десант» активно работает не только в городе, но и в районах. За прошедший год депутаты всех уровней организовали более 200 выездных проверок на объекты народной программы, чтобы проконтролировать ход работ. Запросы жителей Омской области важны, а мы, депутаты партии «Единая Россия», следим, чтобы их потребности в комфорте и доступной инфраструктуре были учтены и реализованы в полной мере», - сообщил секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Омской области Вадим Бережной.