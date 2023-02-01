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Published Сегодня, 09:39

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Лучшие зарплаты в Сибири. ХК «Авангард» тратит на зарплаты хоккеистам под 900 млн

1 февраля 2023, 09:39
Фото: Город55
иллюстрация

Омский «Авангард» щедро платит хоккеистам 840 млн рублей в год без премий и бонусов

Омский хоккейный клуб вошел в топ-5 самых щедрых клубов страны. На «ястребов» тратят 840 млн рублей в год. И это без премий и личных бонусов.

Издание «Спорт-экспресс» исследовало платежные ведомости хоккейных клубов страны и выяснило, что омский «Авангард» входит в пятерку самых богатых клубов страны. Больше на зарплаты хоккеистам тратят только в «ЦСКА» и «СКА» — по 895 и 850 млн соответственно. Омский клуб же тратит 840 млн рублей в год, как и «Локомотив» или «Ак Барс». Эти клубы заняли общее третье место в числе самых богатых.

Потолок для зарплатного бюджета в КХЛ установлен в 900 млн рублей. Сюда не входят все премии и личные бонусы для выдающихся спортсменов. По регламенту 20% личных бонусов не берутся в расчет и не должны быть «вписаны» в потолок.

Напомним, на днях Минюст инициировал проверку трат «Авангарда». Как стало известно Городу55, ведомство выяснит, нет ли у некоммерческой организации нарушений в расходовании средств и использовании имущества.

Куда уходят деньги. Минюст проверит траты омского «Авангарда»
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#Дарья Зыкова#ХК Авангард#Хоккей#Зарплаты#Омск#Общество#Спорт#Новости
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