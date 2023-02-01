Издание «Спорт-экспресс» исследовало платежные ведомости хоккейных клубов страны и выяснило, что омский «Авангард» входит в пятерку самых богатых клубов страны. Больше на зарплаты хоккеистам тратят только в «ЦСКА» и «СКА» — по 895 и 850 млн соответственно. Омский клуб же тратит 840 млн рублей в год, как и «Локомотив» или «Ак Барс». Эти клубы заняли общее третье место в числе самых богатых.