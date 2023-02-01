Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Издание «Спорт-экспресс» исследовало платежные ведомости хоккейных клубов страны и выяснило, что омский «Авангард» входит в пятерку самых богатых клубов страны. Больше на зарплаты хоккеистам тратят только в «ЦСКА» и «СКА» — по 895 и 850 млн соответственно. Омский клуб же тратит 840 млн рублей в год, как и «Локомотив» или «Ак Барс». Эти клубы заняли общее третье место в числе самых богатых.
Потолок для зарплатного бюджета в КХЛ установлен в 900 млн рублей. Сюда не входят все премии и личные бонусы для выдающихся спортсменов. По регламенту 20% личных бонусов не берутся в расчет и не должны быть «вписаны» в потолок.
Напомним, на днях Минюст инициировал проверку трат «Авангарда». Как стало известно Городу55, ведомство выяснит, нет ли у некоммерческой организации нарушений в расходовании средств и использовании имущества.