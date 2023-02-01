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Губернатор Омской области обсудил с полпредом президента состояние дел в регионе

1 февраля 2023, 06:06
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Полномочный представитель президента в СФО встретился с Александром Бурковым и Владимиром Варнавским во время рабочего визита в Омск.

Полпред президента в СФО Анатолий Серышев встретился во время рабочего визита в Омск с губернатором Омской области Александром Бурковым и председателем заксобрания Владимиром Варнавским. Обсудили социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в области, рассмотрели главные задачи на 2023 год.

Александр Бурков рассказал об итогах развития экономической отрасли за 2022 год. Привел данные по объему промышленного производства — 106% за год. Подросло и сельское хозяйство на 0,5%, а пищевая промышленность выросла на 3%. Общий объем инвестиций в основной капитал составил 190 млрд рублей.

Обсудили нацпроекты, среди которых «Чистый воздух». В целом, речь шла о исполнении в Омской области указов и поручений президента, касающихся нацпроектов. Зашел разговор и о мерах поддержки участников СВО и их семей.

С председателем заксобрания обсуждались законодательные решения, нацеленные на помощь социально незащищенным слоям населения. Поговорили и о поддержке предпринимательства, а также инвестиционном потенциале региона.

«На особом контроле региональных органов власти должны находиться восстановление прав участников долевого строительства, реализация программ газификации и догазификации, безаварийное прохождение отопительного сезона. Дополнительные усилия следует направить на соблюдение сроков строительства объектов социальной сферы, возводимых в рамках национальных проектов», — отметил Анатолий Серышев.
#Дарья Зыкова#Омская область#Новости#Анатолий серышев#Александр Бурков#Владимир Варнавский#Общество#Экономика#Строительство#Губернатор#Полпред в СФО#Рабочая встреча
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