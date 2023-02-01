Губернатор Омской области обсудил с полпредом президента состояние дел в регионе

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Полпред президента в СФО Анатолий Серышев встретился во время рабочего визита в Омск с губернатором Омской области Александром Бурковым и председателем заксобрания Владимиром Варнавским. Обсудили социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в области, рассмотрели главные задачи на 2023 год.
Александр Бурков рассказал об итогах развития экономической отрасли за 2022 год. Привел данные по объему промышленного производства — 106% за год. Подросло и сельское хозяйство на 0,5%, а пищевая промышленность выросла на 3%. Общий объем инвестиций в основной капитал составил 190 млрд рублей.
Обсудили нацпроекты, среди которых «Чистый воздух». В целом, речь шла о исполнении в Омской области указов и поручений президента, касающихся нацпроектов. Зашел разговор и о мерах поддержки участников СВО и их семей.
С председателем заксобрания обсуждались законодательные решения, нацеленные на помощь социально незащищенным слоям населения. Поговорили и о поддержке предпринимательства, а также инвестиционном потенциале региона.
«На особом контроле региональных органов власти должны находиться восстановление прав участников долевого строительства, реализация программ газификации и догазификации, безаварийное прохождение отопительного сезона. Дополнительные усилия следует направить на соблюдение сроков строительства объектов социальной сферы, возводимых в рамках национальных проектов», — отметил Анатолий Серышев.