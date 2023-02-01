Губернатор Омской области обсудил с полпредом президента состояние дел в регионе

Александр Бурков рассказал об итогах развития экономической отрасли за 2022 год. Привел данные по объему промышленного производства — 106% за год. Подросло и сельское хозяйство на 0,5%, а пищевая промышленность выросла на 3%. Общий объем инвестиций в основной капитал составил 190 млрд рублей.