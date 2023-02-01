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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Главный пропагандист омского ГИБДД перешел работать с области на город

1 февраля 2023, 06:34
Фото: Город55
иллюстрация
Теперь Антон Бондаренко будет курировать общественные отношения, в том числе, касающиеся религии и национальности.

Как сообщили Городу55 в администрации Омска, Сергей Шелест назначил 31 января на пост замначальника управления общественных отношений и социальных вопросов мэрии Антона Бондаренко, бывшего начальника отдела пропаганды в ГИБДД Омской области.

Совмещать в администрации он будет сразу две должности: «пропагандиста» назначили дополнительно на пост начальника отдела по делам национальностей, взаимодействию с религиозными и общественными организациями.

Напомним, перестановки случились и в областном правительстве, сразу двое чиновников пришли на освободившиеся места:

Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки
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#Дарья Зыкова#Мэрия Омска#Отставки и назначения#Город#Общество#Политика#Новости#Омск#Сергей шелест#Антон Бондаренко
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Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки
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