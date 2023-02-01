Главный пропагандист омского ГИБДД перешел работать с области на город

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Как сообщили Городу55 в администрации Омска, Сергей Шелест назначил 31 января на пост замначальника управления общественных отношений и социальных вопросов мэрии Антона Бондаренко, бывшего начальника отдела пропаганды в ГИБДД Омской области.
Совмещать в администрации он будет сразу две должности: «пропагандиста» назначили дополнительно на пост начальника отдела по делам национальностей, взаимодействию с религиозными и общественными организациями.
Напомним, перестановки случились и в областном правительстве, сразу двое чиновников пришли на освободившиеся места: