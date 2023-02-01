Геронтолог Конев описал психофизическое состояние Байдена

Геронтолог отметил, что в состоянии Байдена невозможно принимать никакого участия в политической деятельности — можно только озвучивать чужие решения. Его шаткая походка свидетельствует о нарушениях отделов головного мозга, которые отвечают за координацию движений и мышечный тонус. Также у президента США появился такой симптом, как редкое мигание. Такие нарушения являются признаками того, что деменция перешла уже в третью стадию. Американским врачам это известно, однако они целенаправленно скрывают истинное состояние главы государства.