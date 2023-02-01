Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Геронтолог Конев описал психофизическое состояние Байдена

Сегодня, 05:01
Профессор Юрий Конев предположил, что американский президент Джо Байден практически «живет на лекарствах». Также в силу возраста у него прогрессируют когнитивные изменения.

Политической элите США это выгодно, так как на главу государства можно будет возложить вину за любые неудачи. Конев напомнил, что по американскому законодательству, когда президент уходит с поста, о нем либо отзываются хорошо, либо ничего не говорят, передает Общественная служба новостей.

Геронтолог отметил, что в состоянии Байдена невозможно принимать никакого участия в политической деятельности — можно только озвучивать чужие решения. Его шаткая походка свидетельствует о нарушениях отделов головного мозга, которые отвечают за координацию движений и мышечный тонус. Также у президента США появился такой симптом, как редкое мигание. Такие нарушения являются признаками того, что деменция перешла уже в третью стадию. Американским врачам это известно, однако они целенаправленно скрывают истинное состояние главы государства.

Подпишитесь
Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки
Сегодня, 05:28
Шок. Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка
31 января 05:28
Стали известны обстоятельства визита в Омск полпреда президента в СФО Серышева
31 января 11:18
В Омске появятся сразу пять мемориальных досок в честь военных, погибших на Украине
31 января 11:12
В омских школах и детсадах в 2023 году срубят деревьев на 5 млн рублей
Сегодня, 05:07
Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска
31 января 06:36