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Published Сегодня, 05:01
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Политической элите США это выгодно, так как на главу государства можно будет возложить вину за любые неудачи. Конев напомнил, что по американскому законодательству, когда президент уходит с поста, о нем либо отзываются хорошо, либо ничего не говорят, передает Общественная служба новостей.
Геронтолог отметил, что в состоянии Байдена невозможно принимать никакого участия в политической деятельности — можно только озвучивать чужие решения. Его шаткая походка свидетельствует о нарушениях отделов головного мозга, которые отвечают за координацию движений и мышечный тонус. Также у президента США появился такой симптом, как редкое мигание. Такие нарушения являются признаками того, что деменция перешла уже в третью стадию. Американским врачам это известно, однако они целенаправленно скрывают истинное состояние главы государства.