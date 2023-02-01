Фирма из Читы все-таки банкротит «Сибирско-Уральского бройлера»

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Один из кредиторов омской мясоперерабатывающей компании «Сибирско-Уральский бройлер», ООО «Лион», подал в арбитражный суд заявление о признании МПК несостоятельным должником. «Лион», как следует из открытых данных, занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами, его офис расположен в Чите.
Стоит отметить, что для «Лиона» это уже вторая попытка. Первое заявление было подано в прошлом году, но суд оставил его без движения из-за процедурных нарушений. Кредитор еще в октябре опубликовал официальное сообщение, что намерен банкротить своего должника, а вот заявление подал спустя только два месяца, пропустив все сроки. Судья 27 декабря дал «Лиону» месяц на подачу нового заявления, и тот, как мы видим, этим воспользовался.
ООО «Сибирско-Уральский бройлер», принадлежащее омскому бизнесмену Виктору Окунееву, специализируется на «производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы». Еще в 2021 году появились сведения о начале процедуры ликвидации этой компании.