Эндокринолог рассказал, когда нужно срочно сдать анализ крови на сахар

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В интервью NEWS.ru медик объяснила, что такие симптомы предупреждают о сахарном диабете второго типа. Это - хроническое заболевание, связанное с повышением уровня глюкозы в крови из-за нарушения действия инсулина.
Щербакова уточнила, что тревожные симптомы возникают из-за перенасыщения крови глюкозой, которая начинает выделяться с мочой. Это вызывает раздражение кожи в паху, увеличение или снижение массы тела, ослабление иммунитета. При этом повышается подверженность к воспалительным и грибковым заболеваниям. В таком случае важно срочно сдать кровь на сахар.
Эндокринолог объяснила, что лечение назначается врачом, который при назначении курса основывается на уровне глюкозы, возрасте и сопутствующих осложнениях. По ее словам, при небольшом отклонении от нормы достаточно придерживаться диеты. Для снижения веса нужно исключить из меню сладкое и углеводы, также полезны регулярные физические нагрузки.
Если в этом есть необходимость доктор назначает сахароснижающие препараты. Они различны по механизму действия. Есть те, что увеличивают выработку инсулина, другие ‑ усиливают чувствительность клеток к глюкозе или повышают ее захват клетками. При досрочном течении сахарного диабета второго типа назначаются инсулины.