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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Эндокринолог рассказал, когда нужно срочно сдать анализ крови на сахар

1 февраля 2023, 14:51
Фото: pxhere.com
Постоянное желание попить воды, частое мочеиспускание, ощущение зуда в паховой области, а также внезапное увеличение или снижение массы тела говорят о том, что нужно как можно быстрее сдать кровь для определения уровня глюкозы. Об этом сообщила эндокринолог Лариса Щербакова.

В интервью NEWS.ru медик объяснила, что такие симптомы предупреждают о сахарном диабете второго типа. Это - хроническое заболевание, связанное с повышением уровня глюкозы в крови из-за нарушения действия инсулина.

Щербакова уточнила, что тревожные симптомы возникают из-за перенасыщения крови глюкозой, которая начинает выделяться с мочой. Это вызывает раздражение кожи в паху, увеличение или снижение массы тела, ослабление иммунитета. При этом повышается подверженность к воспалительным и грибковым заболеваниям. В таком случае важно срочно сдать кровь на сахар.

Эндокринолог объяснила, что лечение назначается врачом, который при назначении курса основывается на уровне глюкозы, возрасте и сопутствующих осложнениях. По ее словам, при небольшом отклонении от нормы достаточно придерживаться диеты. Для снижения веса нужно исключить из меню сладкое и углеводы, также полезны регулярные физические нагрузки.

Если в этом есть необходимость доктор назначает сахароснижающие препараты. Они различны по механизму действия. Есть те, что увеличивают выработку инсулина, другие ‑ усиливают чувствительность клеток к глюкозе или повышают ее захват клетками. При досрочном течении сахарного диабета второго типа назначаются инсулины.

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