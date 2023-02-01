Эндокринолог рассказал, когда нужно срочно сдать анализ крови на сахар

Эндокринолог объяснила, что лечение назначается врачом, который при назначении курса основывается на уровне глюкозы, возрасте и сопутствующих осложнениях. По ее словам, при небольшом отклонении от нормы достаточно придерживаться диеты. Для снижения веса нужно исключить из меню сладкое и углеводы, также полезны регулярные физические нагрузки.